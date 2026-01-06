Itt az újabb álompár! Összejött a Házasság első látásra két sztárja?

A Házasság első látásra vége után sem csillapodott az érdeklődés a szereplők magánélete iránt. Szilágyi Dani neve különösen gyakran került elő az elmúlt hónapokban, miután a képernyőn még úgy tűnt, feleségével, Tigyi Kármennel valóban működhet a kapcsolatuk. A házasság azonban a hétköznapokban nem bizonyult tartósnak, és a válás híre újabb pletykákat indított el.

Házasság első látásra Dani és Kármen házassága végül zátonyra futott, a nézők jobb párt képzelnek a férfi mellé (Fotó: TV2)

Házasság első látásra utáni pletykák

Szilágyi Dani és Tigyi Kármen szakítása után Dani neve több alkalommal is felmerült különböző pletykák tekintetében. Egy időben például Miló Vikivel hozták összefüggésbe, ezeket a feltételezéseket azonban mindkét fél egyértelműen cáfolta. Most viszont felkerült egy fotó a műsor másik sztárjával, Rékával, és azonnal beindultak a találgatások, hogy vajon továbblépett-e Dani, és ha igen, kivel. Nem meglepő, hogy a kommentmezőben egy követő nyíltan rákérdezett a helyzetre.

Akkor most Rékával, Miló Vikivel, vagy a feleségeddel vagy?

– kérdezte valaki.

Miló Viki és Dani többször beindította a pletykákat, de mindketten elmondták, hogy csak barátság van köztük (Fotó: Facebook)

Erre Dani először a korábbi félreértéseket tisztázta egy komment formájában.

Akkor azok kedvéért, akik nem követték az eseményeket: lassan négy hónapja válunk Kármennel. Miló Vikivel soha nem voltunk együtt, ezt mindenhol elmondtuk

– írta. A nagyobb kérdés azonban az, hogy a szintén a műsorban szereplő Vass Rékával mi a helyzet, ugyanis a meglehetősen félreérthető képhez nem írtak sem megjegyzést, sem kommentárt.

Nem ez lenne az első eset

A rajongók azt is felidézték, hogy a Házasság első látásra világában korábban is előfordult már, hogy két volt szereplő a forgatás után talált egymásra. Házasság első látásra Rebeka esetében például a műsorban kötött házasság nem működött, később azonban egy másik korábbi szereplővel, Kabai Andrissal jött össze, ami akkor szintén nagy visszhangot váltott ki.

Éppen ezért sokan most sem zárják ki, hogy Dani és Réka története is hasonló irányt vett. Hogy valóban egy új szerelem bontakozik ki, vagy csupán egy félreérthető pillanatot láttak a követők, azt egyelőre egyikük sem erősítette meg nyilvánosan, azonban Dani meglehetősen sejtelmes megjegyzést fűzött a képhez, és sok kommentelő nem habozott a gratulációkkal sem.

Sok boldogságot! Szépek vagytok

– írta valaki, míg többen már álompárként hivatkoznak rájuk.