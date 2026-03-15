Hatalmas tömeggel indult el a Békemenet március 15-én. A menet közben érdemes volt felfelé is figyelni, ugyanis a békepárti magyarok a saját ablakaikból is kimondták; nem kérnek a háborúból, ehhez pedig a Fidesz a biztos választás.

„Tessék választani!” – a felüljáróról is demonstráltak a békepárti magyarok a Békemeneten

Egy ekkora békepárti tömeg már a Holdról is látszik. A felvételeken jól látható, hogy minden eddiginél nagyobb az idei vonulás. Ráadásul nemcsak az utcán, de otthonaikból is megüzenhették a magyarok, hogy nem kérnek sem a háborúból, sem a háborút elősegítő kormányzásból.

A Nyugati tér felüljáróján egy érdekes plakát terült el a vonuló tömeg fölött. A Fidesz 1990-es „Tessék választani!” választási plakátjára utalva egy olyan képpel demonstráltak, amelyen Ursula von der Leyen és Volodimir Zelenszkij látható. Ez jól mutatja, milyen választása van a magyaroknak; egy békepárti, a magyarok érdekét szem előtt tartó kormányzást szeretnének, vagy egy háborúpárti kormányzást, amely a brüsszeli akaratot szolgálja ki.

