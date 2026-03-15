Mindennél nagyobb a tét, forr körülöttünk a levegő, ezért rendkívül fontos a Békemenet

Óriási, soha nem látott tömeg az idei Békemeneten. Emberek százrei állnak ki a béke mellett. Nem véletlen, a tét még soha nem volt ilyen óriási. Brüsszel bele akarja rángatni Magyarországot a háborúba, miközben Ukrajna egyre súlyosabb fenyegetéseket küld a magyar embereknek.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.15. 13:45
Módosítva: 2026.03.15. 15:39
Hatalmas, soha nem látott tömeg vonul a Békemeneten, a valaha volt legfontosabb Békemeneten. Az emberek jókedvűen beszélgetnek, rengetegen érkeztek molinókkal, amelyeken az üzenetekeit fogalmazták meg, és legalább ennyien magyar zászlóval. Mindannyian a háborúra mondanak nemet, és az ukrán zsarolásra, valamint arra, hogy Brüsszel belerángassa Magyarországot a háborúba.

Hihetetlen tömeg a Békemeneten – Fotó: Kurucz Árpád

A Békemeneten rengeteg ismert ember, sportoló, énekes, színész és politikus vesz részt. Köztük Szepesfalvy Anna, a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője is, aki nem kertelt, pontosan és világosan mondta el, hogy miért fontos a mai Békemenet.

Mindennél nagyobb a tét, én azt látom, hogy forr körülöttünk a levegő, akár a szomszédunkban dúló háborúnkra, akár a közel-keleten dúló háborúra gondolunk, ez nagyon mélyen hat a mi életünkre is, és nagyon-nagy veszélyeket hordoz.

Azt is elmondta, hogy nagyon fontos, hogy az emberek a hétköznapokon is kiálljanak a béke fontossága mellett. Akkor, amikor olyan társaságban vannak, akik ennek jelentőségét nem értik.

Azt gondolom, hogy 1848-nak az az üzenete, hogy ki tudunk állni magunkért, ki tudunk a szabadságunkért, a függetlenségünkért, a békénkért. Ezért vagyunk itt ennyien, és nagyon sokan leszünk még. Én arra bíztatok mindenkit, hogy a saját társaságában, a saját köreiben álljon ki a véleményéért, hangosan és büszkén a magyar szabadságért. Éljen a magyar haza!

– mondta Szepesfalvy Anna. 

Soha nem látott tétje van a Békemenetnek

Eközben Ukrajna Brüsszel támogatásával folyamatosan zsarolja Magyarországot. Előbb a Barátság kőolajvezetéket zárták el, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik Magyarországra, később az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij fenyegette meg életveszélyesen Orbán Viktor miniszterelnök, ami után sorra érkeztek a videók az orosz vezetőktől, katonáktól, volt katonáktól, szintén nagyon súlyos fenyegetéssel. No pont ezért fontos, hogy a magyar emberek nemet mondjanak a háborúra.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
