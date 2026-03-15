Mindennél nagyobb a tét, forr körülöttünk a levegő, ezért rendkívül fontos a Békemenet

Hatalmas, soha nem látott tömeg vonul a Békemeneten, a valaha volt legfontosabb Békemeneten. Az emberek jókedvűen beszélgetnek, rengetegen érkeztek molinókkal, amelyeken az üzenetekeit fogalmazták meg, és legalább ennyien magyar zászlóval. Mindannyian a háborúra mondanak nemet, és az ukrán zsarolásra, valamint arra, hogy Brüsszel belerángassa Magyarországot a háborúba.

Hihetetlen tömeg a Békemeneten – Fotó: Kurucz Árpád

A Békemeneten rengeteg ismert ember, sportoló, énekes, színész és politikus vesz részt. Köztük Szepesfalvy Anna, a fővárosi közgyűlés fideszes képviselője is, aki nem kertelt, pontosan és világosan mondta el, hogy miért fontos a mai Békemenet.

Mindennél nagyobb a tét, én azt látom, hogy forr körülöttünk a levegő, akár a szomszédunkban dúló háborúnkra, akár a közel-keleten dúló háborúra gondolunk, ez nagyon mélyen hat a mi életünkre is, és nagyon-nagy veszélyeket hordoz.

Azt is elmondta, hogy nagyon fontos, hogy az emberek a hétköznapokon is kiálljanak a béke fontossága mellett. Akkor, amikor olyan társaságban vannak, akik ennek jelentőségét nem értik.

Azt gondolom, hogy 1848-nak az az üzenete, hogy ki tudunk állni magunkért, ki tudunk a szabadságunkért, a függetlenségünkért, a békénkért. Ezért vagyunk itt ennyien, és nagyon sokan leszünk még. Én arra bíztatok mindenkit, hogy a saját társaságában, a saját köreiben álljon ki a véleményéért, hangosan és büszkén a magyar szabadságért. Éljen a magyar haza!

– mondta Szepesfalvy Anna.

Soha nem látott tétje van a Békemenetnek

Eközben Ukrajna Brüsszel támogatásával folyamatosan zsarolja Magyarországot. Előbb a Barátság kőolajvezetéket zárták el, amelyen az olcsó orosz gáz érkezik Magyarországra, később az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij fenyegette meg életveszélyesen Orbán Viktor miniszterelnök, ami után sorra érkeztek a videók az orosz vezetőktől, katonáktól, volt katonáktól, szintén nagyon súlyos fenyegetéssel. No pont ezért fontos, hogy a magyar emberek nemet mondjanak a háborúra.