Szoboszlai Dominik bevallotta, nem vette fel a telefont Jürgen Kloppnak

Szoboszlai Dominik 2023-ban került az FC Liverpoolhoz, de a szerződés aláírása előtt egy ideig csak üldözték egymást Jürgen Klopp-pal, az angol klub akkori edzőjével.

Nagyon furcsa volt, mert amikor új szerződés előtt állok, vagy valami változás következik, az ügynököm csak a végén szól nekem. Így addig semmit sem tudok róla, amíg nem kell döntést hoznom. Emlékszem, a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm felhívott, hogy két-három óra múlva legyek elérhető, mert Jürgen Klopp fog hívni. Aztán elfeledkeztem róla, és épp a tengerben voltam, amikor a barátaim rohantak hozzám, és kiabáltak: »Csörög a telefonod, Jürgen hív!« Így hát visszarohantam a partra, és vissza kellett hívnom. Elnézést kértem, hogy nem tudtam felvenni az első hívást, és ő nem haragudott érte, éppen kocsiban ült. Aztán beszélgetni kezdtünk, elmondta, hogy szívesen látna itt, én pedig azt válaszoltam, hogy készen állok az átigazolásra. Szóval a liverpooli dolog nagyon gyorsan ment: érdeklődtek, én meg azt mondtam, gyerünk...

- mesélte Szoboszlai kezdetekről a Liverpool Echo című lapnak.

A Liverpoolba tartó repülőúton, az orvosi vizsgálatra menet, újra és újra meghallgatta a Liverpool himnuszát, indulóját, a You'll Never Walk Alone című dalt. Szoboszlai elhatározta, hogy a debütálása előtt minél jobban elmerül az angol klub kultúrájában.

„Tudtam, hogy milyen gazda múltja van a Liverpoolnak, de ha oda kerülsz, akkor jössz rá igazán, mit jelent klub játékosának lenni" - mondta Szoboszlai.