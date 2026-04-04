Szoboszlai Dominik bevallotta, nem vette fel a telefont Jürgen Kloppnak

Nehezen indult a magyar labdarúgó liverpooli kalandja. Szoboszlai Dominik 2023-ban került az angol klubhoz, de a szerződés előtt nem vette fel a telefont az akkori edzőnek, Jürgen Kloppnak.

Szerző: HWK
Létrehozva: 2026.04.04.
szoboszlai dominik jürgen klopp liverpool

Szoboszlai Dominik 2023-ban került az FC Liverpoolhoz, de a szerződés aláírása előtt egy ideig csak üldözték egymást Jürgen Klopp-pal, az angol klub akkori edzőjével.

Szoboszlai Dominik 2023 óta szerepel az FC Liverpoolban Fotó: liverpoolfc.com

Nagyon furcsa volt, mert amikor új szerződés előtt állok, vagy valami változás következik, az ügynököm csak a végén szól nekem. Így addig semmit sem tudok róla, amíg nem kell döntést hoznom. Emlékszem, a barátaimmal nyaraltam, amikor az ügynököm felhívott, hogy két-három óra múlva legyek elérhető, mert Jürgen Klopp fog hívni. Aztán elfeledkeztem róla, és épp a tengerben voltam, amikor a barátaim rohantak hozzám, és kiabáltak: »Csörög a telefonod, Jürgen hív!« Így hát visszarohantam a partra, és vissza kellett hívnom. Elnézést kértem, hogy nem tudtam felvenni az első hívást, és ő nem haragudott érte, éppen kocsiban ült. Aztán beszélgetni kezdtünk, elmondta, hogy szívesen látna itt, én pedig azt válaszoltam, hogy készen állok az átigazolásra. Szóval a liverpooli dolog nagyon gyorsan ment: érdeklődtek, én meg azt mondtam, gyerünk...

 - mesélte Szoboszlai kezdetekről a Liverpool Echo című lapnak.

Szoboszlai Dominik és a Liverpool

A Liverpoolba tartó repülőúton, az orvosi vizsgálatra menet, újra és újra meghallgatta a Liverpool himnuszát, indulóját, a You'll Never Walk Alone című dalt. Szoboszlai elhatározta, hogy a debütálása előtt minél jobban elmerül az angol klub kultúrájában.

„Tudtam, hogy milyen gazda múltja van a Liverpoolnak, de ha oda kerülsz, akkor jössz rá igazán, mit jelent klub játékosának lenni" - mondta Szoboszlai.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu