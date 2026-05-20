Micsoda nyár: idén is folytatódik a Pro Filii Alapítvány ingyenes üdültetési programja

Fontos bejelentést tett a Mészáros Csoport. 2026-ban is folytatódik a Pro Filii Alapítvány ingyenes üdültetési programja. Mint írják, a Pro Filii Alapítvány hetedik alkalommal szervezi meg térítésmentes üdültetést, amely során közel 2000 nehéz helyzetben élő egyszülős és nagycsaládos pihenhet a Hunguest Hotel szállodáiban. A program 150 millió forintos költségét ezúttal is a Mészáros Csoport karitatív tevékenységét koordináló alapítvány állja.

Az idei szezonban a családok már bővített helyszíneken, az egri Hotel Eger & Parkban, a ceglédi Hotel Aquarellben, a közvetlen fürdőkapcsolattal rendelkező zalakarosi Hotel Freyaban, valamint a Balatontourist balatonfüredi kempingjében pihenhetnek 5 napos turnusokban, félpanziós ellátással.

„A családokat érintő kihívások egyre inkább rávilágítanak a karitatív tevékenységek társadalmi fontosságára, így továbbra is elkötelezettek vagyunk abban, hogy évről évre ingyenes üdültetési lehetőséget biztosítsunk a nehéz helyzetben élő családok számára. Ebben nagy segítségünkre vannak az Egyszülős Központ és a Nagycsaládosok Országos Egyesületének munkatársai, akik velünk együtt mindent megtesznek annak érdekében, hogy az üdültetési program minden résztvevő felnőtt és gyermek számára felejthetetlen élményeket nyújtson” – nyilatkozta dr. Várkonyi Andrea, a Pro Filii Alapítvány kuratóriumi elnöke.

A június végétől augusztus végéig tartó üdültetési program szervezése és lebonyolítása idén is a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE), valamint az Egyszülős Központ együttműködésével zajlik. A jelentkezés a szervezetek honlapján elérhető online űrlap kitöltésével lehetséges. A programban résztvevőktől mindkét szervezet jelképes, személyenként 1000 forintos hozzájárulást kér.

Az esemény jelentőségéről Nagy Anna, az Egyszülős Központ alapítója és vezetője így fogalmazott:

„Egy ilyen nyaralás nemcsak a pihenést jelenti a családoknak, hanem azt az érzést is, hogy mi, egyszülősök is ugyanúgy megérdemeljük az élményeket, mint mindenki más. A megfeszített mindennapokban, amikor a család sokszor csak arra koncentrál, hogy hogyan lesz a másnap, könnyű elfelejteni, hogy milyen is az, amikor családként együtt örülhetnek. Ezeken a nyaralásokon a szülőknek hatalmas élmény azt látni a gyerekeiken, hogy tényleg felszabadultak, és nekik maguknak óriási dolog, hogy végre nem kell aggódni, csak feltöltődni és pihenni.”