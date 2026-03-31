A Pro Filii 100 millió forinttal támogatta Magyarország egyetlen gyermekhospice házának megépülését
Megrendítő, mégis felemelő eseményen mutatták be a Tábitha Ház új épületét, amely a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik számára nyújt majd szeretetteljes, méltó környezetet életük legnehezebb időszakában. A Pro Filii Alapítvány 100 millió forintos támogatása egy példátlan összefogás részeként segítette létrejönni azt a helyet, ahol az élet utolsó pillanatai is méltóságban telhetnek.
A Tábitha Ház a Baptista Szeretetszolgálat fenntartásában működő intézményként Magyarország egyetlen gyermekhospice házaként közel 15 éve nyújt komplex – orvosi és pszichológiai – támogatást gyógyíthatatlan beteg gyermekeket nevelő családok számára. A jelenleg működő intézményben eddig több mint 360 családot kísértek a legnehezebb időszakban. A gyermekhospice és palliatív ellátás célja, hogy a gyógyíthatatlan beteg gyermekek és családjaik a legnehezebb időszakban se maradjanak egyedül. A Tábitha Ház a mindennapokban, a búcsú pillanataiban és az azt követő időszakban is jelen van – biztonságot, méltóságot és figyelmet adva a családoknak. Az új intézmény több mint 1000 négyzetméteren, európai színvonalú környezetben nyújt majd segítséget. Létrejötte lehetőséget ad arra, hogy ez a támogatás még több család számára váljon elérhetővé. A megvalósulás mögött széleskörű együttműködés áll: Magyarország Kormánya, az MTVA a Jónak lenni jó! programon keresztül, a Pro Filii Alapítvány, a Velux Fonden, valamint további vállalati és közösségi támogatók közös szerepvállalása tette lehetővé az új Tábitha Ház létrejöttét. 2026. március 31-én megható és egyben felemelő pillanatoknak lehettek tanúi azok, akik részt vettek a Tábitha Ház új épületének bemutatóján.
Pro Filii: a szavakon túl, a tettek mezején
A beruházás a Pro Filii Alapítvány 100 millió forintos támogatásával valósulhatott meg. Az eseményen jelen volt Mészáros Lőrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa, egyben a Pro Filii Alapítvány alapítója és Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára, valamint többek között Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke, Dr. Benyó Gábor, a ház orvosigazgatója, Papp Dániel, az MTVA vezérigazgatója és Papp János, a Baptista Egyház elnöke. Példátlan összefogás, emberség és méltóság adása a legnehezebb pillanatokban – erről szól ez a fantasztikus történet. A gyermekek szenvedésének felfoghatatlansága mellé odakerült „valami”. Ennek a „valaminek” a misztériumához, ahogy erre az eseményen résztvevő Soltész Miklós államtitkár is utalt:
húsvéthoz közeledve szívvel lehet közelebb kerülni, megérezni, hogy a szenvedés és gyötrelem, miért jár együtt a feltámadás csodájával.
A Tábitha Ház egy különleges hely, hívta fel a figyelmünket Dr. Benyó Gábor, a ház orvosigazgatója megrendítően fogalmazott:
Talán nincs is szörnyűbb annál, mint amikor egy szülőnek el kell engednie a gyermekét, mi ebben a helyzetben a szenvedés enyhítésére és az élet minőségének megőrzésére törekszünk.
Dr. Szilágyi Béla, a Baptista Szeretetszolgálat elnöke így fogalmazott:
Ez a ház a jelenlét helye, amikor nem tudunk mindent megoldani, akkor is ott lehetünk egymás mellett.
Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár ünnepi beszédében hangsúlyozta:
Ez egy különleges, nehéz terület, amely támogatást érdemel, és a magyar társadalom megérett arra, hogy egy ilyen példátlan összefogásban részt vegyen, és erről most tanúbizonyságot is tett.
A MTVA közmédia „Jónak lenni jó” műsora és az ahhoz kapcsolódó mozgalom, valamint a külön erre a célra szánt kampánya is kulcsszerepet játszott ebben az összefogásban. Papp Dániel az MTVA vezérigazgatója szerint:
Egy fájdalmas valósággal kellett szembenézni, de az összefogás megmutatta: ilyen helyzetekben is van értelme tenni és segíteni.
A Pro Filii képviseletében Kelemen Krisztina, a Pro Filii Alapítvány főtitkára arról beszélt, hogy a támogatás túlmutat a számokon:
Minden támogatott története számunkra egy tanmese is egyben, mindig megtanítanak bennünket valamire, minden eset más és egyedi, mint ahogyan a Tábitha gyermekhospice ház is, ahol a gyerekek a legmagasabb szakmai színvonalon, szeretetteljes közegben kapják meg az ellátást. De legalább ennyire fontos, hogy a szülők sincsenek magukra hagyva az adott krízishelyzetben, ahol a mindennapok küzdelmekké váltak.
A Tábitha Ház tehát szól:
- a gyógyíthatatlan beteg gyermekekről
- a szülőkről
- azokról a családokról, akik életük legnagyobb tragédiájával néznek szembe
Az eseményt egy különleges erejű közös imádság zárta Papp János Baptista Egyház elnökének vezetésével, amiben az
Úr Jézus Krisztus nevében a Mindenható Isten áldását kérték mindazokra, akik hozzájárultak ennek a háznak a létrejöttéhez, és azokra is, akik a jövőben támogatják ezt a szolgálatot.
Papp János így fogalmazott:
Ez a ház nem a halálról szól, ez a ház az életről szól, arról a szeretetről, amely a legnehezebb helyzetekben is megtart bennünket.
Ez az épület nem csupán egy intézmény, hanem egy üzenet: Magyarországon van együttérzés, van összefogás és van hely, ahol a legnehezebb pillanatokban sem maradnak egyedül a családok.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre