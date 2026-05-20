Zoltán Erika megható sorokkal köszöntötte fel a férjét: „Kívánom, hogy még sok ilyen pillanat várjon ránk”

Zoltán Erika és férje, Robby D. hosszú évek óta nemcsak a magánéletben, hanem a közös élmények gyűjtésében is igazi társai egymásnak. A legendás páros az utóbbi években egy különleges hagyományt alakított ki: a klasszikus ajándékok helyett inkább utazásokkal lepik meg egymást a fontos alkalmakon. Számukra ugyanis a közösen átélt pillanatok sokkal többet érnek bármilyen tárgynál.

Zoltán Erika házassága: az énekesnő fontosnak tartja a férjével közös élményeket (Fotó: László Szabolcs)

Zoltán Erika férje, Robby D. 58 éves lett

Most is egy fontos eseményt ünnepeltek, hiszen Robby D. a napokban töltötte be az 58. életévét. Erika pedig ezúttal sem egy hagyományos meglepetéssel készült: a házaspár Olaszország felé vette az irányt, ráadásul közeli barátaik társaságában. Az utazás nemcsak pihenésről szólt, hanem rengeteg közös élményről, nevetésről és kalandról is.

Az énekesnő az Instagram-oldalán osztotta meg megható gondolatait férje születésnapja kapcsán. A posztból egyértelműen érződik, mennyire fontos számukra a közös idő és az együtt megélt emlékek.

Kalandozunk a szülinapossal. Az élet legszebb pillanatai azok, amelyeket útközben élhetünk át. Drága Robikám! Kívánom, hogy még sok ilyen pillanat várjon ránk, és azt, hogy minden utazásunk hozzon egy új történetet, amelyekről évek múltán is boldogan mesélhetsz majd. A legszebb ajándék nem egy tárgy, hanem egy újabb közös emlék a térképen. Gyűjtsünk még sok közös emléket a barátainkkal, Beácskámmal és Tomikámmal együtt!

– írta Zoltán Erika a közösségi oldalán.

A tárgyi ajándékok helyett jobban kedvelik az élményeket (Fotó: Szabolcs László)

Zoltán Erika és Robby D. jövőre ünnepli 30. házassági évfordulóját

A sztárpár kapcsolata hosszú évek óta példaértékűnek számít. Miközben sok híresség életében gyakoriak a viharos időszakok, ők évtizedek óta kitartanak egymás mellett, és láthatóan ma is ugyanolyan lelkesedéssel keresik az új élményeket, mint kapcsolatuk elején.

Az olaszországi kiruccanás során nemcsak a helyi látványosságokat fedezték fel, hanem az együtt töltött időt is igyekeztek maximálisan kiélvezni. A képek tanúsága szerint jókedvből és vidám pillanatokból sem volt hiány: közös vacsorák, városnézések és baráti programok tették emlékezetessé az utat.