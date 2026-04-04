Megrázó vallomást tett a rákbetegségéről Rubint Réka: „Tudjátok, hogy mi tartott életben?!”
Friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán a fitneszedző. Rubint Réka vallomása sokkolta az egész országot.
Mint ahogy arról korábban már beszámoltunk, Rubint Réka a TV2 kamerái előtt vallott egészségi állapotáról. Kiderült ugyanis, hogy a fitneszedző négy éve súlyos betegséggel küzd.
Rubint Réka vallomása sokkolta az egész országot, rengeteg hazai híresség üzent neki, többek között Barnai Judit, Som Balogh Edina vagy éppen Liptai Claudia. A fitneszedző most egy friss bejegyzést tett közzé a közösségi oldalán. Ebben a következőket írta:
Közel 4 év… Rengeteg tanítás, felismerés és egy rendkívül tanulságos utazás… aminek még nincs vége, de egy biztos: MÁS ember lettem! Sokkal jobb, tisztább, elfogadóbb, tapasztaltabb, mint valaha voltam… S tudjátok, hogy mi tartott életben?!
- kezdte a posztját, majd így folytatta:
„Az önmagamban való HITEM az, hogy soha nem engedtem el annak a kislánynak a kezét, aki bennem él. A családom és az igaz barátaim határtalan támogatása és szeretete. A sportcipőm és a Tőletek kapott szeretet és energia. A kiváló orvosaim és a lelki segítőim iránymutatása.”
Ma este 18.55-kor a TV2 Naplóban mindenre fény derül … arra is, hogy miért pont most határoztam el, hogy nyíltan beszélek arról , ami velem történt és történik… Arról, hogy a megannyi fájdalmat hogyan tudtam egyik napról a másikra mosollyal elfedni… Szeressétek egymást, mert egy életünk van! Köszönöm a rengeteg támogató üzenetet! Nagyon sokat jelent
- zárta a bejegyzését Rubint Réka, amelyet ide kattintva tudsz megtekinteni.
