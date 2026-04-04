Rubint Réka a rákbetegségéről: „Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat”

Az egész országot megrázta Rubint Réka drámai bejelentése, miszerint súlyos betegséggel küzd. A fitneszedző a szombat esti Naplóban végre pontot tett a találgatások végére, és őszintén mesélt arról a pokolról, amin az elmúlt hónapokban keresztülment.

Rubint Réka diagnózisa: a hír, ami letarolta a közönséget

A hét második felében futótűzként terjedt el a hír, hogy Réka állapota súlyosabb, mint azt bárki gondolta volna. A rajongók és a követők azonnal reagáltak: ezrével érkeztek a biztató kommentek, miközben mindenki azt találgatta, igazak-e a parókáról szóló pletykák. A családtagok eddigi posztjai is egyfajta baljós előjelek voltak, majd Réka Napló előzetesében elhangzott vallomása minden eddigi feltételezést fájdalmas valósággá tett.

Mikor kapsz egy időpontot az onkológiára, egyszerűen nem lehet elmesélni azt az érzést

– mondta elcsukló hangon Rubint Réka, visszaemlékezve a pillanatra, amikor szembesült a gyilkos kórral.

Egy őszinte vallomás: Rubint Réka rákos betegségéről most mindent elárult!

A szombat esti adásban Réka nemcsak a betegsége tényét erősítette meg, hanem beengedte a nézőket a legmélyebb fájdalmaiba is. Beszélt a rettegéssel teli éjszakákról, a kezelések okozta fizikai és lelki kimerültségről, és arról a mérhetetlen küzdelemről, amit azért folytatott, hogy a gyermekei előtt erős maradhasson.

Az altatásból arra ébredtem, hogy ez sajnos egy rosszindulatú daganat

- kezdődött a sokkoló vallomással a Napló adása.

„Tudom, hogy az emberek aggódnak, féltenek, találgatnak. Én viszont érzem magam annyira őszintének és mostmár erősnek, hogy el tudjam mondani, hogy az elmúlt lassan négy évben min mentem keresztül. Nemcsak én, hanem a családom... Annak, amin én keresztül megyek a mai napig, annak most vannak látható jelei...”

Köhögés miatt fordult orvoshoz

Rubint Réka először folyamatos köhögés miatt fordult orvoshoz. Elmondása szerint a 2022-es Dancing with the Stars forgatása alatt szörnyű állapotban volt. Kezdetben azt gondolta COVID, az orvosa diagnózisa azonban valami sokkal rosszabb lett.