Szörnyű baleset Budapesten: Elgázolt egy embert egy autó a II. kerületben
Irányítás mellett halad a forgalom a Budakeszi úton.
Elgázolt egy embert egy személyautó a II. kerületi Budakeszi úton, a Kuruclesi út közelében. A fővárosi hivatásos tűzoltók és a mentők már a helyszínen dolgoznak. A baleset miatt irányítás mellett halad a forgalom az érintett útszakaszon – írja a Katasztrófavédelem.
