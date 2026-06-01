Rohantak a mentők és a rendőrök: holtan találtak egy 42 éves férfit
Panellakásban bukkantak rá az elhunytra. A mentők már semmit sem tehettek.
Nyomozást indított a skót rendőrség, miután holtan találtak egy férfit egy clydebanki ingatlanban. A bejelentésre a zsaruk mellett a mentőszolgálatok is reagáltak.
Rohantak a mentők! Bejelentés érkezett egy férfiról
A skót mentőszolgálatokat május 31-én riasztották, reggel 7 óra 30 perckor a Dalmuir Courtban található címre, miután bejelentés érkezett egy férfitól. A helyszínre a mentők mellett rendőrök is érkeztek, de a férfit már a helyszínen halottnak nyilvánították.
A férfi legközelebbi hozzátartozóit már értesítették. A skót rendőrség egyelőre nem tisztázott esetként kezeli az ügyet, a körülmények teljes körű kiderítése még folyamatban van.
2026. május 31-én, vasárnap reggel 7:30 körül bejelentést kaptunk egy férfiról a clydebanki Dalmuir Court egyik ingatlanában
– idézi a rendőrség szóvivőjét a Daily Record.
