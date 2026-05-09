Megszakad a szív: borzalmas balesetben vesztette életét a népszerű énekes
A közúti balesetben három másik ember is megsérült.
Egy híres énekes tragikus autóbalesetben vesztette életét, miután egy teltházas koncert után hazafelé tartott Brazíliában, május 3-án. A mindössze 27 éves Zau O Pássaro, polgári nevén Izac Bruno Coni Silva akkor szenvedett halálos sérüléseket, amikor az autója egy parkoló kamionnak csapódott a BR-116 autópálya leállósávjában, Feira de Santana közelében.
Az énekes életét már nem tudták megmenteni
Az énekes nem sokkal korábban még több ezer rajongó előtt lépett színpadra egy teltházas koncerten Barreiras városában. A fellépés után az éjszaka folyamán indult haza, a tragédia pedig a kora reggeli órákban történt.
A szövetségi autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset nem sokkal reggel 7 óra után következett be. Az autó, amelyben Zau O Pássaro utazott, nagy sebességgel rohant bele egy televíziókat szállító teherautóba, amely a leállósávban állt. A kamion sofőrje sértetlenül megúszta az incidenst.
A brazil sztár azonban a roncsok közé szorult, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a járműből, de az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.
A kocsiban rajta kívül még három ember utazott, akik megsérültek a balesetben. Egyikük továbbra is súlyos állapotban fekszik egy magánkórházban, míg a másik két sérültet szintén kórházban kezelik, egyikük intenzív osztályra került.
A rendőrség jelenleg is vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Jadson Silva producer szerint az énekes családját teljesen összetörte a hirtelen veszteség. Zau O Pássaro a feleségét és két kislányt hagyott maga mögött. A temetését május 5-én tartották a szülővárosában, Conceição do Almeidában
A tragédia után több művésztársa is megható üzenetben búcsúzott tőle. Az énekes-dalszerző Xanddy például azt írta:
Hálás vagyok Istennek, hogy még ha rövid időre is, de együtt dolgozhattam veled, és elkészíthettük azt a dalt, amit annyira szerettem volna
- idézte a DailyStar.
