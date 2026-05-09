Megszakad a szív: borzalmas balesetben vesztette életét a népszerű énekes

Egy híres énekes tragikus autóbalesetben vesztette életét, miután egy teltházas koncert után hazafelé tartott Brazíliában, május 3-án. A mindössze 27 éves Zau O Pássaro, polgári nevén Izac Bruno Coni Silva akkor szenvedett halálos sérüléseket, amikor az autója egy parkoló kamionnak csapódott a BR-116 autópálya leállósávjában, Feira de Santana közelében.

Az énekes nem sokkal korábban még több ezer rajongó előtt lépett színpadra egy teltházas koncerten Barreiras városában. A fellépés után az éjszaka folyamán indult haza, a tragédia pedig a kora reggeli órákban történt.

A szövetségi autópálya-rendőrség tájékoztatása szerint a baleset nem sokkal reggel 7 óra után következett be. Az autó, amelyben Zau O Pássaro utazott, nagy sebességgel rohant bele egy televíziókat szállító teherautóba, amely a leállósávban állt. A kamion sofőrje sértetlenül megúszta az incidenst.

A brazil sztár azonban a roncsok közé szorult, a tűzoltóknak kellett kiszabadítaniuk a járműből, de az életét már nem tudták megmenteni, a helyszínen halottnak nyilvánították.

A kocsiban rajta kívül még három ember utazott, akik megsérültek a balesetben. Egyikük továbbra is súlyos állapotban fekszik egy magánkórházban, míg a másik két sérültet szintén kórházban kezelik, egyikük intenzív osztályra került.

A rendőrség jelenleg is vizsgálja a tragédia pontos körülményeit. Jadson Silva producer szerint az énekes családját teljesen összetörte a hirtelen veszteség. Zau O Pássaro a feleségét és két kislányt hagyott maga mögött. A temetését május 5-én tartották a szülővárosában, Conceição do Almeidában

A tragédia után több művésztársa is megható üzenetben búcsúzott tőle. Az énekes-dalszerző Xanddy például azt írta:

Hálás vagyok Istennek, hogy még ha rövid időre is, de együtt dolgozhattam veled, és elkészíthettük azt a dalt, amit annyira szerettem volna

- idézte a DailyStar.