Janet Jackson 60, La Toya Jackson 70 éves lesz – melyiküket ismered fel?

La Toya Jackson megható módon posztolt húgáról – Janet Jackson közelgő 60. születésnapja alkalmából. Michael Jackson két lánytestvére az Instagramon osztott meg egy vidám fotó- és videóválogatást a családias hangulatú készülődésről, amelyen egy ritka közös kép is feltűnt róla és Janetről.

A rajongók el sem hiszik, hogy Janet Jackson 2026. május 16-án 60 éves lesz (Fotó: AFP)

Janet Jackson nővérével tölti a szülinapja előtti napokat

Bár Janet hivatalosan csak május 16-án tölti be a 60-at, a család már most megünnepelte a különleges alkalmat egy laza, szabadtéri összejövetelen. Az énekesnő kényelmes, hétköznapi szettben érkezett: bő farmernadrágot és egy Rock and Roll feliratú fehér pólót viselt, amit egy játékos szalag tett igazán emlékezetessé.

La Toya ezzel szemben elegánsabb megjelenést választott, széles karimájú kalapban, látványos gallérral és feltűnő mandzsettákkal pózolt a fotókon. A bejegyzés mellé ezt írta: „Jan 60. születésnapja! Imádok együtt lenni a családommal, a barátaimmal és egyszerűen csak kikapcsolódni!”

La Toya Jackson május 29-én ünnepli 70. születésnapját, és sok rajongó szerint fantasztikusan tartja magát. Az elmúlt időszakban azonban egyre többen kezdtek aggódni az énekesnőért, mivel feltűnően sokat fogyott, és több követője is aggodalmát fejezte ki a közösségi médiában az egészségi állapota miatt.

A mostani ünneplés azért is került reflektorfénybe, mert nemrég olyan pletykák kaptak szárnyra, miszerint Janet és bátyja, Jermaine Jackson között feszültség alakult ki a Michael című film miatt. La Toya azonban nemrég egy interjúban határozottan cáfolta a szóbeszédet, kijelentve, hogy nincs semmilyen konfliktus a testvérek között.

Jermaine ugyan nem szerepelt az Instagram-posztban, de a megosztott felvételek alapján a hangulat remek volt, és a család láthatóan felszabadultan ünnepelt együtt – írja a TMZ.