Sokkoló fordulat egy rutinműtét után: az intenzíven küzdenek egy nő életéért

Intenzív osztályra került egy nő nem sokkal azután, hogy egy rutinműtéten esett át. Mint mondja, egy rosszul beadott műtét előtti készítmény okozott nála súlyos problémákat, ami miatt végül sürgősségi ellátásra szorult. A nő beperelte a kórházat és annak működtetőjét.

Gondatlanság miatt pert indított egy ausztrál nő, miután egy rutinműtétet követően az intenzív osztályon kötött ki, mert állítólag mérgező dózisú gyógyszert adtak be neki a műtét előtt. Kimberley Gleed a kórház működtetőjét, a Northern Territory-t perelte be. A kereset szerint Kimberley 2022 márciusában került kórházba, hogy egy jó indulatú daganatot távolítsanak el a csuklójáról. A műtét előtt egy ondanszetron nevű készítményt akartak adni neki, amely a hányinger ellen szolgál, azonban ehelyett 10 milligramm metaraminolt kapott, amely az alacsony vérnyomás ellen alkalmaznak.

Gleed állítja, hogy a beadott készítményt lassan, 1 milligrammonként kellene beadni, ehelyett neki egyszerre adták be a 10 milligrammot, amely szerinte mérgező mennyiség. A beadást követően pulzusa percenként eset vissza, egészen 25-ig, míg a vérnyomása emelkedni kezdett. Ezután akut tüdőödémát állapítottak meg nála, amely egy életveszélyes állapot: ilyenkor folyadék gyűlik fel a tüdőben. Kimberleyt végül az intenzív osztályra kellett helyezni, ahol később súlyos bal kamrai működési zavar lépett fel nála, amit a nagy dózisú metaraminollal hoztak összefüggésbe.

A kereset szerint „az alperes minden lényeges időpontban köteles lett volna megfelelő gondossággal, szakértelemmel és figyelemmel eljárni az altatási szolgáltatás biztosítása során”. A Northern Territory kormánya elismerte, hogy az tévesen adta be az orvos a készítményt, és azt is, hogy a nő állapota emiatt romlott. Ugyanakkor vitatják, hogy a 10 milligrammos adag sok lenne, illetve hogy a gyógyszert kizárólag kis dózisokban lehet alkalmazni.

Gleed két nap intenzív osztályon való tartózkodás után elhagyhatta a kórházat, ezt követően még két napig járóbeteg-ellátásban részesült. Most azt állítja, hogy az incidens miatt hosszútávú egészségkárosodás alakult ki nála, többek között, oxigénhiányos agysérülés, poszttraumás stressz, kognitív problémák és depresszió - olvasható a PEOPLE magazinban.