12 hónapot adtak a halálos rákkal küzdő anyukának

Leah Phillips sosem cigarettázott, és mindig is foglalkozott az egészségével, így sokkot kapott, amikor orvosai közölték vele diagnózisát: 4. stádiumú tüdőrák.

Teljesen egészséges anyuka életét borította fel a rák / Fotó: Képünk illusztráció: pexels.com

A háromgyermekes anyuka betegsége egy genetikai mutáció következménye volt. Ez a fajta tüdőrák az esetek 10-15%-át teszi ki, és a betegek általában nem aktív dohányosok.

Az orvosok mindössze 12 hónapot adtak neki, ám hat évvel később a ráknak nyoma sincs. A louisville-i édesanya ma már társalapítója a Young Lung Cancer Initiative nevű nonprofit szervezetnek.

Leah még bőrgyógyászhoz is járt rendszeresen, és 2019-ben, a diagnózisa előtt teljesen egészséges volt - egészen addig, amíg köhögni nem kezdett. Eleinte vírus utáni köhögésre gyanakodtak, ezért szteroidokat kapott, majd amikor nem javult az állapota, allergiára fogták a tüneteket.

Leah úgy gondolta, tüdőgyulladása van, mert nyomást érzett a mellkasában, ezt a feltételezést egy röntgen is alátámasztotta. Nem sokkal diagnózisa után azonban véres köhögés jelentkezett, mégis tüdőgyulladásként kezelték ekkor is.

Az anyuka több kilót fogyott, és nagyon rossz állapotban volt. Először mentális problémákra gyanakodtak, ám egy ápoló volt az, aki észrevette, hogy komolyabb baj lehet. Egy CT-vizsgálat során folyadékot találtak a gerincénél, ez vetette fel az áttétes rák gyanúját.

Így találtak rá az anyuka rákjára

Az orvosok a korom miatt meglehetősen biztosak voltak benne, hogy vagy petefészek, vagy mellrákom van. Amikor azonban egy onkológus biopsziát rendelt el a gerincem egy pontjáról, kiderült, hogy 4. stádiumú, nem kissejtes tüdőrákom van

- mesélte Leah.

Hat-tizenkét hónapod van hátra. Reméljük, hogy jövő karácsonykor is itt leszel velünk, de valószínűleg haza kellene menned, hogy rendezd a dolgaidat

- mondta neki az orvosa.

Leah napokig sírt, majd miután pontosan meghatározták a mutáció típusát, célzott terápiát kezdett, amely mindössze egy tablettából állt.

Már kezdtek javulni a dolgok: nem köhögtem, nem voltak fájdalmaim, visszatértem az edzéshez, és újra híztam

- mondta.