Tíz évig nem hittek neki az orvosok – A fejfájás mögött valójában agydaganat rejtőzött

Luke Taylor, egy warringtoni építőmérnök egy évtizede szenvedett erős fejfájástól és hányingertől, de több háziorvos is megnyugtatta, hogy egészséges és egyszerűen csak migréntől szenved. Amikor azonban 2025 nyarán a tünetei súlyosbodtak, Luke MRI-vizsgálatot követelt, amely tragikus módon kimutatta, hogy hemangioblasztóma agydaganata van.

A fejfájás mögött valójában agydaganat rejtőzött

Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

Agydaganat állt a kínzó tünetek mögött

Elegem lett a fejfájásokból, egyre rosszabbak lettek, sírni akartam a fájdalomtól. Elmentem az orvosokhoz, és azt mondták, hogy nagyon rossz migrénem van, de ez nem volt logikus. Hányingerem volt, erős fájdalmaim voltak, és azt mondtam, hogy MRI-vizsgálatot szeretnék. Azt hittem, hogy meg fogok halni

– emlékezett vissza az édesapa.

Az orvosok közölték a fiatal apával, hogy azonnali beavatkozás nélkül már csak napjai lennének hátra, az állapota ugyanis életveszélyessé vált. Hozzátette:

Amikor ilyen híreket kapsz, magadba zárkózol. Az agyad pörög, nem akarsz senkivel beszélni, azt hiszed, vége az életednek. 26 éves voltam, amikor diagnosztizálták nálam a betegséget. Előttem állt az életem hátralévő része, van egy lányom, és nem tudtam, hogyan fogom ezt elmondani a családomnak...

Egy héten belül egy kilencórás műtétet végeztek el rajta az orvosok, de egy ilyen kényes folyamat nem meglepő módon további egészségügyi komplikációkhoz vezetett, Luke beszéde zavarossá vált, és napokig képtelen volt kinyitni a szemét.

Nem tudott felöltözni, sőt még az ételét sem tudta felszeletelni

– emlékezett vissza párja, Nia Jones.

Az orvosok gyorsan felfedezték, hogy Luke agyvérzést szenvedett, és azonnal visszavitték egy újabb sürgősségi műtétre. Végül 18 napot töltött kórházban, mielőtt kiengedték. Hazatérése után Luke-nak újra meg kellett tanulnia járni, beszélni és használni a kezét, miközben a teste felépült a kettős műtét okozta intenzív stresszből.

Tavaly novemberben az orvosoknak sikerült eltávolítaniuk az összes daganatot, és a következő 10 évben félévente esedékes vizsgálatokat terveznek a testének megfigyelésére, és remélhetőleg annak biztosítására, hogy a daganat ne térjen vissza.