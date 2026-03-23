Esküvőjén derült ki a baj! Szörnyű diagnózist kapott a férfi

A nagy napján ütötte meg egyik munkatársa a vőlegény karját, ami akár egy ártatlan tréfának is tűnhet, de sokkal súlyosabb dologra derített fényt. A diagnózis, azután derült ki, hogy az ütés helyén lévő bizsergés nem akart elmúlni.

A diagnózis véletlenül derült ki

Richard Plowman és felesége, Victoria Plowman 2025. július 12-én házasodtak össze a londoni Croydonban. Az esküvői fogadás során a férfi egyik munkatársa megütötte Richard karját, ami kezdetben nem tűnt nagy dolognak, de elkezdett bizseregni a végtagja. Úgy említette, hogy mintha izomgörcse lett volna.

A görcs meg is szűnt, így nem gondolták, hogy bármit is jelentene, hiszen előfordul ilyesmi. Ráadásul azt hitték a meleg okozza. A 49 éves férfinek nem sokkal később megint izomgörcse lett, így elment orvoshoz, de az eredménye pozitív lett.

A görcsök, azonban nem szűntek meg. „A görcsök jöttek-mentek. Nagyon fura volt. Néhány pár percig tartott, mások csak másodpercekig” – idézi a férj szavait a People.

Végül gyógytornászhoz küldték, mert tüneteihez fejfájás és hányás is társult, ami szerinte elviselhetetlen volt. Egy magánneurológusnál készített CT-vizsgálat mindent megváltoztatott. Kiderült, hogy Richardnak agydaganata van, most pedig a műtétjére vár. Nyilvánvalóan lesokkolódott a pár, aki nem számított ilyen mértékű betegségre.

Felnyitják a fejemet, és a talált daganatból annyit távolítanak el, amennyit csak tudnak, majd megvizsgálják, hogy rosszindulatú-e vagy sem

– mondta a beavatkozásról Richard.

A jobb karja rendkívül gyenge, így Richard kerekesszéket használ és botra támaszkodik. A férfi hozzátette, hogy nem erre számítottak a házaséletük megkezdésekor, de ezzel együtt kell most boldogulniuk.

Richard most szeretné figyelmeztetni a többi embert, hogy ha bármilyen tünetük van, azonnal forduljanak orvoshoz. Sosem szabad magától értetődőnek venni az egészséges életet.