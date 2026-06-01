A nő szerint expárja bosszúja, az állatvédők szerint állatkínzás: visszaköveteli a csontsovány kutyákat a gazdájuk
Három kutyát mentettek ki egy nőtől az állatvédők Pest vármegyében. A kutyusok gazdája azonban ezt nem tudja elfogadni, mivel szerinte ő nem állatkínzó, az egész a volt párja bosszúja lehet. Óriási botrányt csapott és követeli vissza a kutyáit, az állatok viszont csontsoványak, mivel nem etette őket rendesen.
A Szurkolók az Állatokért Alapítvány csapata egy bejelentést követően három fehér boxert mentett ki az állatkínzó gazdájuktól, egy Pest vármegyei kertes házból. A gazda szemmel láthatóan nem gondoskodott az állatai megfelelő táplálásáról. Emiatt pedig a kutyái csontsoványra fogytak.
Mint az állatmentők beszámolójából kiderült, az állatok gazdája elszegényedett, nincs pénze, ezért nem tudott gondoskodni a kutyáiról. Tavaly novemberben még nem volt ilyen súlyos a helyzet.
A csipadatok szerint a kutyusok veszettség elleni védőoltással rendelkeztek, de azt a doktor úr is megerősítette, hogy a kutyák azonnali ellátásra szorulnak. Az állatorvos felhívta a három boxer ellátó állatorvosát, aki elmondta, hogy 2025 szeptemberében voltak nála, akkor oltotta őket. Akkor még nem volt semmi baj velük
– olvasható a Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzésében, ahol azt is megemlítik: a hölggyel megbeszélték, hogy a kutyákat elviszik az állatkórházba. Ennek ellenére a nő a közösségi oldalán fenyegetőzik és követelőzik, pedig, ha a kórleletek megerősítik a kutyák borzasztó állapotát, az állatkínzás gyanúja is felmerül – még ha nem is volt szándékos.
Nem fogja fel, hogy állatkínzóvá vált
Az állatmentők hívták fel a figyelmet arra, hogy kutyák gazdája a mentális állapota miatt szintén kezelésre szorul, ugyanis a nő nem méri fel reálisan a kutyái állapotát. Nem ismeri el, hogy a boxerei súlyos egészségügyi gondokkal küzdenek, illetve arról sem akar tudomást venni, hogy az állatai csontsoványak.
Mióta elhozták tőle a kutyáit, a nő a közösségi oldalán naponta többször oszt meg az esettel kapcsolatos bejegyzéseket, amelyekben azt követeli, hogy vigyék vissza az állatait, valamint azt állítja, hogy ő nem tett semmi rosszat. Sőt már korábban is elvitték a boxer kutyáit, amikor is sérülésekkel tele kapta vissza őket – állítja.
A legtöbb bejegyzése alátámasztja az állatmentők állításait, miszerint a kutyák gazdája maga is egészségügyi problémákkal küzd, ugyanis posztjaiban sokszor összefüggéstelen mondatokat ír, miközben az állatvédőket szidja.
Hozzá ne merj nyúlni a kutyáimhoz, ha megint sérülten kapom vissza őket, olyan pert akasztok a nyakába, hogy az ilyen diplomatikus viselkedésed is veszíted!
– írja az egyik bejegyzésében, amelyből kiderül, hogy a volt párja jóban volt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány munkatársaival és őt okolja a kutyái állapota miatt.
Ezek után az állatvédők a közösség oldalukon jelezték a követőiknek, hogy a kutyák állapota felől rengetegen érdeklődtek, köztük olyanok is, akik szívesen örökbe fogadták volna a boxereket, azonban ez még nem lehetséges, mivel jelenleg hatósági eljárás van folyamatban, aminek a végkimenetele egyelőre bizonytalan. Hozzátették: „a kutyusok kezelés alatt állnak, óvatos, fokozatos és megtervezett feltáplálásuk van folyamatban.”
