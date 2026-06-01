A nő szerint expárja bosszúja, az állatvédők szerint állatkínzás: visszaköveteli a csontsovány kutyákat a gazdájuk

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány csapata egy bejelentést követően három fehér boxert mentett ki az állatkínzó gazdájuktól, egy Pest vármegyei kertes házból. A gazda szemmel láthatóan nem gondoskodott az állatai megfelelő táplálásáról. Emiatt pedig a kutyái csontsoványra fogytak.

Kilátszottak a kutyák bordái, a gazdájuk mégis azt állítja: ő nem állatkínzó Fotó: Facebook

Mint az állatmentők beszámolójából kiderült, az állatok gazdája elszegényedett, nincs pénze, ezért nem tudott gondoskodni a kutyáiról. Tavaly novemberben még nem volt ilyen súlyos a helyzet.

A csipadatok szerint a kutyusok veszettség elleni védőoltással rendelkeztek, de azt a doktor úr is megerősítette, hogy a kutyák azonnali ellátásra szorulnak. Az állatorvos felhívta a három boxer ellátó állatorvosát, aki elmondta, hogy 2025 szeptemberében voltak nála, akkor oltotta őket. Akkor még nem volt semmi baj velük

– olvasható a Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzésében, ahol azt is megemlítik: a hölggyel megbeszélték, hogy a kutyákat elviszik az állatkórházba. Ennek ellenére a nő a közösségi oldalán fenyegetőzik és követelőzik, pedig, ha a kórleletek megerősítik a kutyák borzasztó állapotát, az állatkínzás gyanúja is felmerül – még ha nem is volt szándékos.

Nem fogja fel, hogy állatkínzóvá vált

Az állatmentők hívták fel a figyelmet arra, hogy kutyák gazdája a mentális állapota miatt szintén kezelésre szorul, ugyanis a nő nem méri fel reálisan a kutyái állapotát. Nem ismeri el, hogy a boxerei súlyos egészségügyi gondokkal küzdenek, illetve arról sem akar tudomást venni, hogy az állatai csontsoványak.

Mióta elhozták tőle a kutyáit, a nő a közösségi oldalán naponta többször oszt meg az esettel kapcsolatos bejegyzéseket, amelyekben azt követeli, hogy vigyék vissza az állatait, valamint azt állítja, hogy ő nem tett semmi rosszat. Sőt már korábban is elvitték a boxer kutyáit, amikor is sérülésekkel tele kapta vissza őket – állítja.

Számos ilyen és ehhez hasonló posztban fenyegetőzik és könyörög csontsovány kutyáiért az állatok gazdája Forrás: Facebook

A legtöbb bejegyzése alátámasztja az állatmentők állításait, miszerint a kutyák gazdája maga is egészségügyi problémákkal küzd, ugyanis posztjaiban sokszor összefüggéstelen mondatokat ír, miközben az állatvédőket szidja.

Hozzá ne merj nyúlni a kutyáimhoz, ha megint sérülten kapom vissza őket, olyan pert akasztok a nyakába, hogy az ilyen diplomatikus viselkedésed is veszíted!

– írja az egyik bejegyzésében, amelyből kiderül, hogy a volt párja jóban volt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány munkatársaival és őt okolja a kutyái állapota miatt.