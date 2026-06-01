RETRO RÁDIÓ

A nő szerint expárja bosszúja, az állatvédők szerint állatkínzás: visszaköveteli a csontsovány kutyákat a gazdájuk

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Metropol

Három kutyát mentettek ki egy nőtől az állatvédők Pest vármegyében. A kutyusok gazdája azonban ezt nem tudja elfogadni, mivel szerinte ő nem állatkínzó, az egész a volt párja bosszúja lehet. Óriási botrányt csapott és követeli vissza a kutyáit, az állatok viszont csontsoványak, mivel nem etette őket rendesen.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.01. 13:30
Módosítva: 2026.06.01. 14:08
állatkínzó mentés kutya

A Szurkolók az Állatokért Alapítvány csapata egy bejelentést követően három fehér boxert mentett ki az állatkínzó gazdájuktól, egy Pest vármegyei kertes házból. A gazda szemmel láthatóan nem gondoskodott az állatai megfelelő táplálásáról. Emiatt pedig a kutyái csontsoványra fogytak. 

Kilátszottak a kutyák bordái, a gazdájuk mégis azt állítja: ő nem állatkínzó
Kilátszottak a kutyák bordái, a gazdájuk mégis azt állítja: ő nem állatkínzó Fotó: Facebook

Mint az állatmentők beszámolójából kiderült, az állatok gazdája elszegényedett, nincs pénze, ezért nem tudott gondoskodni a kutyáiról. Tavaly novemberben még nem volt ilyen súlyos a helyzet. 

A csipadatok szerint a kutyusok veszettség elleni védőoltással rendelkeztek, de azt a doktor úr is megerősítette, hogy a kutyák azonnali ellátásra szorulnak. Az állatorvos felhívta a három boxer ellátó állatorvosát, aki elmondta, hogy 2025 szeptemberében voltak nála, akkor oltotta őket. Akkor még nem volt semmi baj velük

– olvasható a Szurkolók az Állatokért Alapítvány bejegyzésében, ahol azt is megemlítik: a hölggyel megbeszélték, hogy a kutyákat elviszik az állatkórházba. Ennek ellenére a nő a közösségi oldalán fenyegetőzik és követelőzik, pedig, ha a kórleletek megerősítik a kutyák borzasztó állapotát, az állatkínzás gyanúja is felmerül – még ha nem is volt szándékos.

Nem fogja fel, hogy állatkínzóvá vált

Az állatmentők hívták fel a figyelmet arra, hogy kutyák gazdája a mentális állapota miatt szintén kezelésre szorul, ugyanis a nő nem méri fel reálisan a kutyái állapotát. Nem ismeri el, hogy a boxerei súlyos egészségügyi gondokkal küzdenek, illetve arról sem akar tudomást venni, hogy az állatai csontsoványak. 

Mióta elhozták tőle a kutyáit, a nő a közösségi oldalán naponta többször oszt meg az esettel kapcsolatos bejegyzéseket, amelyekben azt követeli, hogy vigyék vissza az állatait, valamint azt állítja, hogy ő nem tett semmi rosszat. Sőt már korábban is elvitték a boxer kutyáit, amikor is sérülésekkel tele kapta vissza őket – állítja.

Számos ilyen és ehhez hasonló posztban fenyegetőzik és könyörög csontsovány kutyáiért az állatok gazdája Forrás: Facebook

A legtöbb bejegyzése alátámasztja az állatmentők állításait, miszerint a kutyák gazdája maga is egészségügyi problémákkal küzd, ugyanis posztjaiban sokszor összefüggéstelen mondatokat ír, miközben az állatvédőket szidja.

Hozzá ne merj nyúlni a kutyáimhoz, ha megint sérülten kapom vissza őket, olyan pert akasztok a nyakába, hogy az ilyen diplomatikus viselkedésed is veszíted! 

– írja az egyik bejegyzésében, amelyből kiderül, hogy a volt párja jóban volt a Szurkolók az Állatokért Alapítvány munkatársaival és őt okolja a kutyái állapota miatt.

Ezek után az állatvédők a közösség oldalukon jelezték a követőiknek, hogy a kutyák állapota felől rengetegen érdeklődtek, köztük olyanok is, akik szívesen örökbe fogadták volna a boxereket, azonban ez még nem lehetséges, mivel jelenleg hatósági eljárás van folyamatban, aminek a végkimenetele egyelőre bizonytalan. Hozzátették: „a kutyusok kezelés alatt állnak, óvatos, fokozatos és megtervezett feltáplálásuk van folyamatban.”


 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu