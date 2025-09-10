Döbbenetes állatkínzás Szabadegyházán: több mint 60 kutyát mentett ki a Fema Állatvédő Egyesület

Egy szaporító udvarán elképzelhetetlen körülmények között sínylődtek kutyák tucatjai Szabadegyházán. Az autóroncsokkal telezsúfolt udvarban, omladozó ólakban, ürülékben és szemétben éltek az állatok, de akadt olyan is, amelyet egy forró autóba zárva találtak meg. Az állatvédők szerint az utolsó pillanatban érkezett a segítség, az állatkínzó szaporítót még keresi a rendőrség.

Sokkoló körülmények voltak a szaporító udvarán. Állatkínzásért felelhet (Fotó: Fema Állatmentő Egyesület)

A nyomozás után azonnali beavatkozás történt

A mentés előzményeiről és magáról a mentésről Lajos Bence, a Fema Állatvédő Egyesület egyik tagja számolt be lapunknak:

Az előzményeket jól ismerem: körbekérdeztem a szomszédoknál, utánanéztem az udvarnak, és amit tapasztaltam, azonnal bejelentettem

– árulta el Bence. „Ez nem hetekkel előre szervezett akció volt, hanem a jelzés után két napon belül már lecsaptunk a helyszínre” – tette hozzá.

A helyszínre jegyző, a rendőrség és a mentők munkatársai, valamint hatósági állatorvos is kivonult. A kutyák kimentése közben a hatóságok és az állatvédők együtt dolgoztak, hogy minden négylábú biztonságban kiszabaduljon.

Egy ilyen hatalmas mentésnél a befogás sem ment zökkenőmentesen.

A kutyák nagy részét kézzel sikerült megfogni, de több kutya agresszív, támadó volt. Az ott tapasztalt körülmények pedig egyszerűen felháborítóak voltak: rengeteg ürülék, szemét, romos ólak mindenütt

– mesélte Bence, majd hozzátette, hogy a mentés közben annyira sokfelé kellett figyelnie, hogy pár részletre utólag már nem is emlékszik. „Volt, hogy fél kézzel adtam át egy kutyát, miközben telefonáltam és intézkedtem. Ez egy rendkívül feszített, veszélyes, ugyanakkor a kutyák számára életmentő munka volt.”

A szervezetek összefogásának köszönhetően minden állat otthonra talált (Fotó: Fema Állatmentő Egyesület)

Egy este alatt minden kutyának helyet találtak

Az akció eredményeként 61 kutyát sikerült kimenekíteni a szaporítótól.

Már aznap este minden kutyának megvolt a helye. Volt, aki nem indult el aznap, de ők másnap ugyanúgy megérkeztek az átvevő szervezetekhez. Ez óriási szervezést igényelt, de szerencsére rengeteg civil és állatvédő szervezet fogott össze velünk

– emelte ki Bence.

Összefogás a kimentett négylábúakért A kimenekített állatok közül a legtöbbet, 17 ebet a Herosz Székesfehérvár fogadta be, de segített többek között a Vackoló Állatvédő Egyesület, az Olt-alom, a Kóborka, a Remény-lak, a Dél-Békési Állatvédő Egyesület, a Viru Védencei Alapítvány, a Lelenc, a Noé Állatotthon, a Tamási Állatvédő Egyesület és az Elizabeth Menedéke is. A Fema Állatmentő Egyesület maga 16 kutyának biztosított menedéket.

Az állatok befogadása hatalmas teher is egyben

A megmentett állatok orvosi vizsgálatai, oltásai, az ivartalanítása és rehabilitációja milliós költségeket róhat a szervezetekre.

Rengeteg munka van egy-egy ilyen mentés után. Nem csak anyagi szempontból, hanem lelkileg is, hiszen sok kutya alulszocializált, agresszív, és hosszú idő, mire megtanul bízni az emberekben. Ezt egyedül persze nem tudnánk véghez vinni

– zárta szavait Bence.