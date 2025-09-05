RETRO RÁDIÓ

Borzalmas a felháborodás: autója vonóhorgára akasztotta kutyáját - börtön helyett pénzbüntetés

A 66 éves tiszaalpári férfi "megfeledkezett arról, hogy odakötötte az ebét. Megúszta a börtönt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.05. 21:27
kutya pénzbüntetés vonóhorog állatkínzás börtön

A Kecskeméti Járásbíróság 425 ezer forintos pénzbüntetésre ítélte azt a 66 éves férfit, aki hétfőn az autója után kötötte a kutyáját, majd utazósebességgel, egy kilométeren keresztül vonszolta egy aszfaltúton. Rozi kutya súlyos sérüléseket szenvedett, de a férfi nem hívott hozzá állatorvost, nem kezdte meg a kutya kezelését sem - írja a Bors. A börtönt megúszta az állatkínzó.

börtön
Az állatkínzó  férfi megúszta a börtönt Fotó: Police

A férfi azt állítja, nem vette észre, hogy az előző este a vonóhorogra kötött kutyája még mindig ott van. A mögötte haladó autó vezetője jelezte, - egy kilométer megtétele után -, hogy az eb a kocsi hátuljához van kötve. Megállt, majd a kutyát a csomagtartóba tette és mintha mi sem történt volna haladt tovább. 

A rendőrség a kamerafelvételek alapján hamar rábukkant a férfit, akinél a házkutatás során megtalálták a kutyát is. Horzsolásos, zúzódásos és súlyos égési sérüléseket szenvedett a megkínzott eb. Rozit ezek után egy lakiteleki menhelyre szállították.

Börtön helyett pénzbüntetés, sokan felháborodtak

Nem jogerősen 425 ezer forintos pénzbüntetést kapott a tiszaalpári férfi, Az ítélet nagy felháborodást váltott ki: állatvédők szerint az állatkínzó enyhe büntetésével „ma az állatvédelem megbukott”. Ovádi Péter kormánybiztos és Gulyás Gergely miniszter szintén méltóbb büntetést sürgetett.


 

