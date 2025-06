Lábához kötözött kutyával fenyegetőzött az agresszív fantom Dányban – drámai fotók

Különös fantom miatt kellett a Pest vármegyei Dányba vonulniuk nem csak a helyi zsaruknak, a mentősöknek, de még az állatvédőknek is a minap. A zavart és ijesztő férfi kedd este bukkant fel az általában nyugodt és békés környéken, alaposan felborzolva a kedélyeket: a már ránézésre is labilis alak ugyanis nem csak fenyegetőzött, de lábához egy bull fajtájú kutyát is hozzá kötözött.

A fantom a lábához erősített kutyával fenyegetőzött. Végül az állatmentők segítségével sikerült leszerelni

Nem csoda, hogy senki nem merte megközelíteni a férfit, inkább azonnal értesítették a járőröket. A férfi azonban velük sem volt éppen barátságos: továbbra is csak fenyegetőzött a magához kötött kutyával az oldalán. A helyi zsaruk így azonnal segítséget hívtak és értesítették a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesületét.

Kedden este kaptuk a dányi járőröktől a megkeresést, miszerint egy labilis emberhez mentőt hívtak, de mivel fenyegetően lépett fel, illetve a lábához kötözött egy bull jellegű kutyát, így segítséget kérnek az állat befogáshoz és szakszerű ellátáshoz.

A kutyát egyik rokonától hozta el a férfi, az eb teljesen meg volt zavarodva

Ők nem haboztak, rögtön a helyszínre siettek, ahol igyekeztek mindent megtenni, hogy segítsenek megfékezni a férfit. Ez azonban nem volt egyszerű: a férfit ugyanis nem volt könnyű leszerelni. Végül bilincsben vitték a mentősök kórházba.

Indultunk is, és több órás huzavona után sikerült az akció, hála a helyszínen lévő mentősöknek, rendőröknek, az embert sikerült – bár bilincsben – a kórházba szállítani

– mesélték. Hozzátették, hogy a kutyusnak nem esett baja, viszont teljesen meg volt zavarodva. Nem csoda: a férfi az egyik rokonától hozta elé az állatot.

A kutyának nem esett bántódása. A gazdájára bíztuk, aki egyébként a zavart ember rokona...

