Mentőhelikopter baljós hangjának zajára kapták fel a fejüket több tucatnyian Hőgyész környékén szombaton (május 10.) délután. A helyiek már ekkor sejtették, hogy valahol bizony nagy a baj. Hamarosan az is kiderült: sajnos igazuk volt, a helikopter ugyanis egy élet és halál között lebegő asszonyhoz sietett. Úgy tudni, hogy a középkorú nő a szép és napos idő miatt indult kirándulni a szabadba, amikor túrázás közben egyik pillanatról a másikra összeesett.

Mariska túrázás közben csuklott össze, már nem lehetett megmenteni Fotó: Pexels (Illusztráció)

Túrázás közben csuklott össze Marsika

Információink szerint az asszony a Tolnai Zöld Túrán vett részt éppen, amikor összecsuklott. Lapunk úgy tudja, hogy azonnal a segítségére siettek: két másik túrázó asszony ugyanis azonnal odarohant, és míg a segítséget hívták, azonnal megkezdték az újraélesztést is. Hamarosan a mentőhelikopter is megérkezett a helyszínre, ahol úgy tudni, hogy többször is megpróbálták újraéleszti a nőt. Sajnos azonban ez nem sikerült: a bajba jutott túrázó az emberfeletti küzdelem ellenére is elhunyt.

A környéken rengetegen ismerték a tragikus sorsú áldozatot. Mariskát ugyanis szinte mindenki szerette. Információink szerint az asszony nemcsak, hogy többszörös anya, de többszörös nagymama is volt. Rajongásig szerette gyermekeit és három unokáját. Mariskát éppen a közelmúltban érte hatalmas öröm: ugyanis úgy tudni, alig két hónapja született meg a harmadik kisunoka is a családban. Az asszony lányai megrendülten búcsúztak a közösségi oldalon édesanyjuktól:

Soha többé nem lesz már anyukám!

- írta összetörten az asszony egyik lánya. Másikuk is fájdalmas üzenetet hagyott:

Drága anyukám, gyere vissza hozzánk

- könyörgött elhunyt édesanyjának kommentben Mariska másik gyermeke.

Most azonban nem csupán ők, hanem szinte a környék egésze búcsúzik a nőtől:

Soha nem fogjuk elfelejteni, szegény Maris! Nagyon fog nekünk hiányozni, az az egy vigasztal, hogy örökké itt lesz velünk, a szívünkben. A családját is őszintén sajnálom, bele sem merek gondolni, hogy a gyerekei mit érezhetnek

- mondta az asszony egyik ismerőse.