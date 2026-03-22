Holtan találták az eltűnt egyetemistát – drogról pletykálnak, egy embert letartóztattak

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.22. 22:00
Holtan találták a 20 éves James Gracey-t csütörtökön Barcelonában. Az elhunyt, akit eltűntként kerestek, az Alabamai Egyetem hallgatója volt, s felmerült a gyanú, hogy halála előtt nem volt teljesen tiszta. Alkoholról és drogról pletykálnak.

Drogról pletykálnak, Barcelonában holtan találták az eltűnt amerikai egyetemistát (Fotó: Unsplash – Képünk illusztráció)

A Fox News Digital úgy értesült egy rendőrség közeli forrásból, miszerint nem kizárt, hogy James drogos és ittas állapotban volt, s ezért zuhant a tengerbe a Somorrostro Beach közelében. Mivel még nem készült el a hivatalos toxikológiai jelentés és a boncolást követő halottkém jelentése, így a hatóságok nem nyilatkoznak a halál okáról.

Miközben egyesek azt boncolgatják, hogy egyáltalán kábítószer hatása alatt állt-e az elhunyt, s ha igen, akkor bedrogozták vagy ő maga fogyasztotta el a tudatmódosító szert, addig bizonyos hírportálok inkább arra hajlanak, hogy véletlen baleset történt, és a tengerbe zuhant férfi megfulladt.

A hatóságok azt követően fedezték fel a férfi holttestét, hogy az illinoisi Elmhurst-ből származó James Gracey-t eltűntként keresték, miután március 17-én barátaival egy tengerparti étterembe ment, majd azt követően nyoma veszett. Egy biztonsági kamera felvétele szerint James egyedül sétált a dokk felé, mielőtt a vízbe zuhant volna.

A strand közelében megtalálták James pénztárcáját, ugyanakkor a rendőrség letartóztatott egy férfit, akinél megtalálták James Gracey mobilját. Az illető nem volt ismeretlen a hatóságok előtt, korábban ugyanis lopás miatt már letartóztatták – írja a Crime Online.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
