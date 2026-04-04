Felháborító: Oláh Gergőre rá akarták törni az ajtót, undorítóan viselkedtek vele

Az énekes, előadó és dalszerző neve sokak számára ismerősen cseng, ám a reflektorfényen túl egy elhivatott segítő is áll. Oláh Gergő az elmúlt években csendben, de következetesen dolgozott azon, hogy hátrányos helyzetű fiatalok életét formálja.

Oláh Gergő kamasz koráig nem tapasztalta meg, hogy milyen a származásból fakadó előítélet, aztán szembe jött a valóság (Fotó: TV2)

Oláh Gergő gyerekkora biztos hátteret adott

Oláh Gergő a héten többször feltűnt a A mi történetünk című sorozatban, ahol nemcsak művészként, hanem mentorként és példaképként is bemutatkozott a héten. Az adásokból kiderült, hogy közel egy évtizede foglalkozik hátrányos helyzetű, többségében roma gyermekek és fiatalok támogatásával. Tavasszal pedig egy alapítvány létrehozásába is belefogott, amely reményei szerint még szervezettebb formában segítheti ezt a munkát. Gergő rendszeresen tart eseményeket egy kollégiumban, ahol a fiatalokkal beszélget a jövőről, célokról és a mindennapi kihívásokról. Emellett országszerte vállal motivációs előadásokat is. Saját tapasztalataiból merít, hiszen útja korántsem volt zökkenőmentes. Mint mondja, először a stabilitás jellemezte a gyermekkorát:

Általános iskolás koromban nagyon jó környezetben nőttem fel. Mindent megkaptam a családban, hogy egészséges lelkületű felnőtt legyen belőlem. Sokat beszélgettünk a szüleimmel, nyitottan és segítőkészen támogattak.

Heti egyszer egy kollégiumban tart beszélgetésen alapuló közösségi eseményt fiatalok részére (Fotó: TV2)

„Nagyon szeretem, hogy cigány vagyok”

A pozitív gyermekkori élmények azonban nem tartottak örökké. Amikor középiskolába került, új környezetben kellett helytállnia.

Karancslapujtőn –ahol felnőttem– nem találkoztam az előítélettel. Aztán kiröpültem a fészekből Nyíregyházára, kollégista lettem. Itt már találkoztam azzal, hogy sokan úgy vannak nevelve: a cigányokat el kell ítélni

– mesélte Gergő a Borsnak. A legfájóbb élményei közé tartozik az az időszak, amikor nyílt támadások érték:

Nekem tettlegességig fajult kamaszkoromban, hogy ordítoztak, dörömböltek a kollégiumi ajtómon: Te büdös cigány. Ez keményen hatott a lelkemre. Annyira, hogy feladtam a sulit.

Hozzátette, még tanári részről is érzett megkülönböztetést, ami tovább nehezítette a helyzetét. Mindezek ellenére nem tört meg. Úgy véli, az előítéletek súlyos károkat okozhatnak: „Az előítélettel sorsokat, álmokat lehet romba dönteni.”