Gondoltad volna? Ezek a jelek arra utalnak, hogy a kutyád szenved

Gyakran lehet hallani azt, hogy a kutya az ember legjobb barátja – de vajon azt is meg tudod mondani, mit érez a kedvenced valójában? A holland Utrechti Egyetem állatorvosai nemrég felfedték azt a 17 fő jelet, amelyek arra utalnak, hogy a kutya fájdalmat érez: ezek közt akadnak egészen nyilvánvalóak, mint amilyen a viselkedés megváltozása, a tétova mancsemelgetés és a lecsökkent játékidő, másokat viszont – mint amilyen az ásítás, vagy az orr nyalogatása –, már nem ennyire könnyű értelmezni.

A kutatók ekkor arra is felfigyeltek, hogy a kutyatulajdonosok alig fele képes azonosítani az olyan tüneteket, mint az éjszakai nyugtalanság és a hirtelen ragaszkodás.

Ezek a finom jelek a kutya viselkedésében korai figyelmeztető jelek lehetnek a kutya agressziójára

– magyarázták a szakértők a PLOS One folyóiratban megjelent tanulmányukban.

Fájdalom esetén a kutyák kiszámíthatatlanul viselkedhetnek, és olyan ingerekre reagálhatnak agresszióval, amelyekre általában nem tennék

- tették hozzá, kiemelve, ezeknek a finom viselkedési jeleknek a felismerése kulcsfontosságú lehet az emberek egészsége és jóléte szempontjából is.

Míg korábbi kutatások kimutatták, hogy az emberek meglepően ügyesen képesek olvasni a kutyák arckifejezéséből, addig a finom viselkedésminták megfejtésére szolgáló képességük már kevésbé bizonyult kiemelkedőnek. A csapat 530 kutyatulajdonost és 117 nem kutyatulajdonost toborzott be, akik egy online kérdőívet töltöttek ki: ennek az egyik felében a 17 fájdalomra utaló jelet tartalmazó listát mutatták meg, majd arra kérték őket, hogy rangsorolják azokat. Ezután három különálló esettanulmányt kaptak kutyákról, amelyeket röviden leírtak. Az első esettanulmány egy finom fájdalomjeleket mutató kutyáról szólt, a második egy nyilvánvaló fájdalmat mutató kutyáról, a harmadik pedig egy fájdalommentes kutyáról. Mindegyikhez öt lehetséges okot kértek felsorolni, azzal kapcsolatban, miért viselkedik úgy az állat, ahogy.

Az eredmények azt mutatták, hogy a résztvevők a mozgással összefüggő fájdalom jeleit, például a sántítást ismerik fel a legjobban. Meglepő módon a kutatók azt találták, hogy a kutyatulajdonosok és a kutyát nem tartók nem sok különbséget mutattak a fájdalom finomabb jeleinek felismerésénél, néhány viselkedést leszámítva: a nem kutyatulajdonosok ugyanis magasabb valószínűségi pontszámokat adtak a fej vagy a test elfordítására és a lemerevedésre.

Ez arra utalhat, hogy a kutyatulajdonosok kevésbé ismerik fel a kutyák által jelzett fájdalom finomabb jeleit. Lehetséges, hogy az olyan jeleket, mint a „fej vagy test elfordítása” és a „lemerevedés” inkább a stressz, vagy a félelem jelének tekintik, mintsem lehetséges fájdalomnak

- magyarázta el a kutatócsoport.