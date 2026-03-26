Elrabolhatták őket, de hazaszöktek: könnyeket csalt a világ szemébe a hét kutya története

A kutyák ismét bebizonyították, hogy ők az ember leghűségesebb társai. Hét kutya közel 20 kilométert gyalogolt hazáig.

Szerző: KN
Létrehozva: 2026.03.26. 19:30
kutya hazatérés háziállat

A napokban felrobbantotta az internetet hét kutya története, akiket márciusban elrabolhattak az otthonukból, hogy húsfeldolgozó üzembe adják el őket, de megszöktek és épségben hazataláltak.

hét kutya
Hét kutya tűnt el otthonról, de a corgi segítségével hazatérhettek Forrás: YouTube

Közel 20 kilométert tett meg a hét kutya, hogy hazatérhessen 

Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan hogyan tűnhettek el a kutyák, vannak, akik szerint csak elkóboroltak, de a sokak szerint elrabolták őket, hogy vágóhídra vigyék őket. A falkát, amiben német juhász, golden retriever, palotapincsi is volt, egy corgi vezette haza. A csapat fegyelmezetten haladt egymás mögött az autópálya szélén, Kínában, a Csangcsun város környéki területeken. A különböző méretű és színű kutyákból álló falka az útjuk során védelmezte a menekülés során megsérülhetett német juhászt. Két nap kutyagolás, közel 20 kilométer megtétele után az egy környéken élő ebek hazatértek szeretett otthonukba, ahol a gazdáik már nagyon aggódtak értük.

 

Íme a futótűzként terjedő videó a hazafelé tartó falkáról: 

Filmet követelnek a hét kutya kalandjából 

Nem ez az első eset, amikor a kutyák bizonyítják, hogy ők a leghűségesebb társaink. A leghíresebb talán Hachikō, aki éveken át minden nap várta gazdáját a tokiói vasútállomáson, még azután is, hogy a férfi elhunyt. Történetéből film is készült és szobrot is emeltek neki.

Hasonlóan megható a Greyfriars Bobby története is. A kiskutya 14 éven keresztül nem hagyta el gazdája sírját, az ő történetéből is készült film és szintén emeltek szobrot  is. Az Egyesült Államokban legendává vált Bobbie the Wonder Dog, aki több mint 4000 kilométert tett meg, hogy visszatérjen a családjához. Az útja hónapokig tartott, de végül sikerült neki. És ott van Lassie is, aki ugyan kitalált figura, mégis generációk számára mutatta meg, milyen hihetetlen dolgokra képes egy kutya, ha a gazdájáról van szó. A corgi vezette hét tagú falka történetéből is sokan filmet követelnek. Már készült is egy animációs rövidfilm a mesterséges intelligencia segítségével:

 

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu