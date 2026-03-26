Elrabolhatták őket, de hazaszöktek: könnyeket csalt a világ szemébe a hét kutya története

A napokban felrobbantotta az internetet hét kutya története, akiket márciusban elrabolhattak az otthonukból, hogy húsfeldolgozó üzembe adják el őket, de megszöktek és épségben hazataláltak.

Hét kutya tűnt el otthonról, de a corgi segítségével hazatérhettek Forrás: YouTube

Közel 20 kilométert tett meg a hét kutya, hogy hazatérhessen

Egyelőre nem tisztázott, hogy pontosan hogyan tűnhettek el a kutyák, vannak, akik szerint csak elkóboroltak, de a sokak szerint elrabolták őket, hogy vágóhídra vigyék őket. A falkát, amiben német juhász, golden retriever, palotapincsi is volt, egy corgi vezette haza. A csapat fegyelmezetten haladt egymás mögött az autópálya szélén, Kínában, a Csangcsun város környéki területeken. A különböző méretű és színű kutyákból álló falka az útjuk során védelmezte a menekülés során megsérülhetett német juhászt. Két nap kutyagolás, közel 20 kilométer megtétele után az egy környéken élő ebek hazatértek szeretett otthonukba, ahol a gazdáik már nagyon aggódtak értük.

Íme a futótűzként terjedő videó a hazafelé tartó falkáról:

Seven dogs stolen from their owners have gone viral after escaping from an illegal transport truck and making their way home.



They traveled around 17 km together, led by a corgi across highways and fields, now safely back with their respective owners..🐶🐾🥺❤️ pic.twitter.com/H5VB9BQkGB — 𝕐o̴g̴ (@Yoda4ever) March 23, 2026

Filmet követelnek a hét kutya kalandjából

Nem ez az első eset, amikor a kutyák bizonyítják, hogy ők a leghűségesebb társaink. A leghíresebb talán Hachikō, aki éveken át minden nap várta gazdáját a tokiói vasútállomáson, még azután is, hogy a férfi elhunyt. Történetéből film is készült és szobrot is emeltek neki.

Hasonlóan megható a Greyfriars Bobby története is. A kiskutya 14 éven keresztül nem hagyta el gazdája sírját, az ő történetéből is készült film és szintén emeltek szobrot is. Az Egyesült Államokban legendává vált Bobbie the Wonder Dog, aki több mint 4000 kilométert tett meg, hogy visszatérjen a családjához. Az útja hónapokig tartott, de végül sikerült neki. És ott van Lassie is, aki ugyan kitalált figura, mégis generációk számára mutatta meg, milyen hihetetlen dolgokra képes egy kutya, ha a gazdájáról van szó. A corgi vezette hét tagú falka történetéből is sokan filmet követelnek. Már készült is egy animációs rövidfilm a mesterséges intelligencia segítségével: