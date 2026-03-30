Napi háromperces szokás csökkentheti a szívbetegség, a cukorbetegség és a demencia kockázatát

A kutatók mindenre kitértek. A mozgás fontos tényező.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.30. 17:00
Már napi néhány perc intenzív mozgás is jelentősen csökkentheti több súlyos betegség kialakulásának kockázatát – derül ki egy friss kutatásból.

A mozgás a kulcs mindenre?
A mozgás természetes gyógyszerként hat

A tanulmány szerint olyan rövid, mindennapi tevékenységek, mint a busz utáni futás, a lépcsőzés vagy az aktív játék a gyerekekkel, komoly egészségügyi előnyökkel járhatnak. A kínai kutatók által végzett vizsgálatban 96 408 ember vett részt a UK Biobank adatbázisából. A résztvevők egy héten át mozgásukat mérő eszközt viseltek, majd az adatokat összevetették azzal, hogy hét év alatt milyen betegségek alakultak ki náluk. 

A vizsgált betegségek között szerepelt a szívbetegség, a szívritmuszavar, a 2-es típusú cukorbetegség, a májbetegség, a krónikus tüdőbetegség, a vesebetegség, a demencia, valamint a gyulladásos betegségek, például az ízületi gyulladás és a pikkelysömör. Az eredmények szerint azoknál, akik több intenzív mozgást végeztek, alacsonyabb volt az összes vizsgált betegség kockázata. A demencia kialakulásának esélye 63 százalékkal, a cukorbetegségé pedig 60 százalékkal volt alacsonyabb azokhoz képest, akik nem végeztek ilyen jellegű aktivitást. 

A kutatók szerint az intenzív mozgás olyan folyamatokat indít be a szervezetben, amelyeket az alacsonyabb intenzitású aktivitás nem tud teljes mértékben kiváltani. Ilyenkor a szív hatékonyabban pumpál, az erek rugalmasabbá válnak, és javul a szervezet oxigénfelhasználása. 

A vizsgálat arra is rámutatott, hogy a mozgás intenzitása különösen fontos a gyulladásos betegségek kockázatának csökkentésében, míg más esetekben – például a cukorbetegség vagy a májbetegség esetén – az időtartam és az intenzitás egyaránt számít. A szakemberek hangsúlyozták, hogy nem szükséges edzőterembe járni: már az is elegendő lehet, ha a mindennapokba építünk be rövid, de intenzív mozgásokat, amelyek kissé kifullasztanak, derül ki a Mirror cikkéből.

 

