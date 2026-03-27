Újabb szfinx nyomaira bukkantak – megszólalt az Egyiptom-kutató

A gízai Nagy Piramis környékét föld alatti vizsgálatokkal feltérképező kutatók szerint olyan jeleket találtak, amelyek egy második, a föld alatt eltemetett szfinxre utalnak.

Filippo Biondi radar-mérnök a Matt Beall Limitless podcastban számolt be az izgalmas felfedezésről és arról, hogy ez miként utal arra a lehetőségre, hogy egykor két szfinx is őrizte a piramisokat. Bár a kutatók még dolgoznak ennek a megerősítésén, a szakértő a második szfinx létezésének a valószínűségét körülbelül 80 százalékra becsüli.

A radar-mérnök annak az olasz kutatócsoport tagja, amely nemrégiben egy hatalmas földalatti várost talált a Khafre-piramis alatt (ez a gízai komplexum három piramisának egyike). A csapat radarjeleket használt a piramis alatt, és a kapott jeleket hanghullámokká alakította át, ami lehetővé tette, hogy képeket kapjanak a földalatti struktúráról.

Filippo Biondi szerint, mivel két szfinxet faragtak az Álom-sztélére (egy faragott gránitlap), alátámasztja állítását, hogy a valóságban is két óriási szobornak kellett állnia Gizában. Elmondta, hogy átvizsgálták az első szfinxet, az összes piramist, valamint a szfinx és a Khafre-piramis közötti területeket, hogy képet alkossanak arról, mi fekszik a föld alatt. Az eredmények szerint függőleges aknákat és vízszintes folyósókat találtak, a szfinx mögött pedig egy hatalmas, rejtett építményt azonosítottak.

Mindez jól hangzik, ám az olasz kutatók eredményeit a tudományos közösség széles körben bírálja. Tavaly, amikor először beszámoltak a titkos földalatti város felfedezéséről, Sabine Hossenfelder elméleti fizikus alaptalannak, és egyenesen baromságnak minősítette az állításukat. Hossenfelder azt mondta, hogy az olasz kutatók véletlenszerűen azonosítottak néhány szerkezetet a tomográfiai képeiken, és azt kérdezte, hogy ha a technikájuk ennyire sikeres, miért nem alkalmazzák azt más kutatók is.

Eközben Egyiptom volt régészeti minisztere, dr. Zahi Hawass a The Nationalnek nyilatkozva kijelentette, hogy az állítások teljesen tévesek, és az adatgyűjtés tudományos szempontból kifogásolható, ráadásul nem is hitelesített. Elmondta, hogy a helyszínen végzett összes kutatás során csupán apró üregeket találtak, és semmi nem utalt a föld alatti szfinx létezésére – számolt be róla a Ladbible.