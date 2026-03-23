Teljes döbbenet: 3000 éves női múmiát tártak fel Egyiptomban

Figyelemre méltóan jó állapotban találtak rá. A 3000 éves múmiát a feltárás után arra is fel tudják majd használni a remények szerint, hogy odavonzza majd a turistákat.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.03.23. 12:30
Módosítva: 2026.03.23. 12:34
Egy több mint 3000 éves múmiát fedeztek fel egy egyiptomi koporsóban, amely figyelemre méltóan jó állapotban fennmaradt. A szarkofág egyike volt, annak a kettőnek, amelyet a Nílus partján, Luxorban ástak ki.

3000 éves múmiát tártak fel Fotó: Unsplash/Illusztráció

Női múmiát tártak fel

A hatóságok 2018-ban a nemzetközi média szeme láttára nyitottak fel egy korábban felbontatlan szarkofágot.

Az egyik szarkofág risi stílusú volt, amely a 17. dinasztiából származik, míg a másik szarkofág a 18. dinasztiából származott

– nyilatkozta Khaled Al Anani, Egyiptom régiségügyi minisztere.

A tizennyolcadik dinasztia a Kr. e. 13. századra nyúlik vissza, ahonnan a híres Tutanhamon is származik. A francia kutatókból álló csapat márciusban megkezdte az ásatásokat, majd bár májusban szüneteltették, de augusztusban folytatták a kutatást.

Több mint 300 méternyi törmeléket takarítottak el 5 hónap alatt, hogy fel lehessen tárni a sírboltot, melynek mennyezetfestményei a tulajdonost és a családját ábrázolják. A múmiákat, csontvázakat és koponyákat is őrző sír, csaknem 4000 évvel ezelőtti lehet, a középbirodalom korából származhat, de a késői időszakban újrahasznosították – írja az Express.

Az ókori egyiptomiak mumifikálták az embereket, hogy megőrizzék a testüket a túlvilágra, az állati múmiákat pedig vallási áldozatra kínálták fel. Abban reménykednek, hogy ez a feltárás, javítja az ország nemzetközi megítélését, az utazók figyelmét felkelti, akik már korábban is özönlöttek az ókori fáraók sírjaihoz, a piramisokhoz, templomokhoz, majd a 2011-es politikai felkelés miatt elkerülték az országot.

 

