„Gyakran az első tünet a halál” – egy pohár limonádé ölte meg a diáklányt

A New Jersey-i Sarah Katz születése óta súlyos szívbetegségben szenvedett, ezért figyelt arra, hogy elkerüljön minden olyan ételt és italt, ami a betegségét kiválthatta. Kerülte a hullámvasutakat, a csapatsportokat, és még kávét sem fogyasztott a 21 éves lány, annak ellenére, hogy az orvosok mérsékelt mennyiségben engedélyezték a fogyasztását. Bár mindent megtett a szíve egészségéért, egy pohár limonádéban levő koffein legyőzte őt.

Magas koffeintartalmú limonádét szolgáltak fel a szívbeteg fiatal lánynak

Sarah Long QT-szindrómában szenvedett, ami egy genetikai vagy szervezett szívritmuszavar, ez rendellenesen hosszú, késleltetett elektromos feltöltődést okoz a szívverések között. Életveszélyes aritmiákhoz, ájuláshoz vagy hirtelen halálhoz is vezethet.

Mivel az egészsége mindennél fontosabb volt, Sarah ügyelt gyógyszereinek a rendszeres szedéséhez, hogy alacsony szinten tudja tartani a pulzusát, és szigorúan kerülte azokat a dolgokat, amelyekről az orvosai azt mondták, hogy ronthatják az állapotát, ezek közé tartozott például az energiaital is.

Amikor aztán a 21 éves lány szívritmuszavar következtében életét vesztette, a gyászoló szülők sokkot kaptak, és ragaszkodtak ahhoz, hogy Sarah soha nem szegett volna meg szándékosan egyetlen orvosi utasítást sem. Hirtelen halála után a fiatal lány szülei téves halálért felelősségre vonási pert indítottak a Panera Bread étteremlánc ellen, amely állítólag egy olyan limonádét szolgált fel Sarah-nak, ami kiváltotta tragikus halálát.

Sarah szülei a Capitol Hillre vitték ügyüket, és 2024 januárjában együttműködtek Robert Menendezzel, egy kongresszusi képviselővel, akit felkértek a kétpárti Sarah Katz koffeinbiztonsági törvény megfogalmazására.

A törvény előírná, hogy az energiaitalokra egyértelműbb címkéket kell ragasztani, valamint azt is, hogy az éttermeknek figyelmeztető feliratot kell elhelyezniük azokon az italokon, amelyek 150 mg-nál több koffeint tartalmaznak. A felszolgált ital, a Charged Lemonade volt, amely Sarah szülei szerint több koffeint tartalmazott, mint a Red Bull és a Monster Energy együttvéve. A per szerint a limonádét a koffeinmentes és alacsony koffeintartalmú italok mellett hirdették. Röviddel az ital elfogyasztása után Sarah összeesett, és szívritmuszavar lépett fel nála, a kiérkező mentő már nem tudott segíteni a fiatal lányon.

Nagyon gyakran az első tünet a halál

– idézte Sarah édesanyjának szavait a Unilad.