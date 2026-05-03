RETRO RÁDIÓ

Ez a legjobb nassolnivaló, ha 100 évig akarsz élni

Hasznos tippet osztott meg az interneten egy kutató. Ez a tökéletes nassolnivaló számodra, ha a lehető leghosszabb ideig szeretnél élni!

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.03. 21:00
nassolnivaló egészség nasi

Dan Buettner a „kék zónák” szakértője, amelyek olyan földrajzi régiók, ahol a legtöbb 100 év feletti ember él. Kutatása az életmódot, az étrendet és a környezeti tényezőket vizsgálja, amelyek segítik az embereket a hosszú életben, és nemrégiben azt állította, hogy van egy nassolnivaló, ami elementáris változást hozhat a nasikról alkotott elképzeléseink terén.

A pattogatott kukorica a legjobb nassolnivaló.
A pattogatott kukorica a legjobb nassolnivaló
Fotó: Freepik - illusztráció

Nassolnivaló, ha 100 évig akarsz élni te is

A szakértő szerint a pattogatott kukorica a legjobb nassolnivaló azok számára, akik 100 évig szeretnének élni, de csak akkor, ha egy bizonyos módon fogyasztják – írja a Metro.

Nagyon magas a rosttartalma, nagyon magas az összetett szénhidráttartalma, sőt, még több polifenolt is tartalmaz, mint sok zöldség, az emberek ezt nem veszik észre.

A 65 éves kutató a popcornt dicséri, amiért mindenki megengedheti magának, könnyen elkészíthető és könnyen tárolható. „De ami a legfontosabb, finom” – teszi hozzá.

A pattogatott kukorica pattogtatásának módja kulcsfontosságú. Dan kifejezetten a légkeveréses pattogatást ajánlja, ami azt jelenti, hogy forró levegővel melegítik fel a pattogatott kukorica szemeket, és olaj vagy zsír hozzáadása nélkül pattogtatják azokat. 

Az egészséges életmód érdekében gondosan mérlegelnünk kell azonban a pattogatott kukoricát, kerülve a sok vajat, sót vagy cukrot. A Brit Szívalapítvány szerint a pattogatott kukorica egy teljes kiőrlésű gabonaféle, amely alacsony kalóriatartalmú nassolnivaló lehet, ha ragaszkodunk az „egészséges ízesítők” – például szárított fűszernövények, fahéj vagy akár chili – hozzáadásához.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu