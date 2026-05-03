Ez a legjobb nassolnivaló, ha 100 évig akarsz élni
Hasznos tippet osztott meg az interneten egy kutató. Ez a tökéletes nassolnivaló számodra, ha a lehető leghosszabb ideig szeretnél élni!
Dan Buettner a „kék zónák” szakértője, amelyek olyan földrajzi régiók, ahol a legtöbb 100 év feletti ember él. Kutatása az életmódot, az étrendet és a környezeti tényezőket vizsgálja, amelyek segítik az embereket a hosszú életben, és nemrégiben azt állította, hogy van egy nassolnivaló, ami elementáris változást hozhat a nasikról alkotott elképzeléseink terén.
Nassolnivaló, ha 100 évig akarsz élni te is
A szakértő szerint a pattogatott kukorica a legjobb nassolnivaló azok számára, akik 100 évig szeretnének élni, de csak akkor, ha egy bizonyos módon fogyasztják – írja a Metro.
Nagyon magas a rosttartalma, nagyon magas az összetett szénhidráttartalma, sőt, még több polifenolt is tartalmaz, mint sok zöldség, az emberek ezt nem veszik észre.
A 65 éves kutató a popcornt dicséri, amiért mindenki megengedheti magának, könnyen elkészíthető és könnyen tárolható. „De ami a legfontosabb, finom” – teszi hozzá.
A pattogatott kukorica pattogtatásának módja kulcsfontosságú. Dan kifejezetten a légkeveréses pattogatást ajánlja, ami azt jelenti, hogy forró levegővel melegítik fel a pattogatott kukorica szemeket, és olaj vagy zsír hozzáadása nélkül pattogtatják azokat.
Az egészséges életmód érdekében gondosan mérlegelnünk kell azonban a pattogatott kukoricát, kerülve a sok vajat, sót vagy cukrot. A Brit Szívalapítvány szerint a pattogatott kukorica egy teljes kiőrlésű gabonaféle, amely alacsony kalóriatartalmú nassolnivaló lehet, ha ragaszkodunk az „egészséges ízesítők” – például szárított fűszernövények, fahéj vagy akár chili – hozzáadásához.
