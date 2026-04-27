Singh Viki: „40 felett is van élet” – Elképesztő formában van az énekesnő
Az énekesnő sokáig küzdött a felesleges kilókkal, és habár mindig gyönyörű volt, időbe telt, mire megtanulta elfogadni és szeretni önmagát. Singh Viki most megmutatta milyen döbbenetes formában van, és azt is elárulta, hogyan érte el mindezt.
Singh Viki hosszú évekig küzdött azzal, hogy tökéletesítse alakját. Úgy tűnik, sikerült is neki, ugyanis sosem volt még ilyen dögös! Az énekesnő neccharisnyában és szexi fekete ruhában pózolt a kamerának.
Singh Viki alakját irigyli mindenki
Singh Vikinek hatalmas önbizalmat adott az életmódváltás, miközben rajongóit és nők tucatjait motiválta. A gyönyörű sztár most Instagram-oldalán mutatta meg észveszejtő alakját. Viki nem csak külsőleg, de belsőleg is új ember lett. Most felhívja a figyelmet arra, hogy 40 felett sem áll meg az élet, sőt ekkor kezdődik csak igazán!
Utoljára kb. tíz éve voltam ilyen súlyban és formában mint most… Ami más volt akkor, hogy eszetlen koplalással és önsanyargatással sikerült így kinéznem, most viszont elképesztően tudatos vagyok. Ez egy nagyon fontos változás…
– osztotta meg követőivel. Az aranytorkú énekesnő alaposan meglepte rajongóit, akik nem győzték dicsérték új külsejét.
„Csodás vagy” – írta egy kommentelő.
Gyönyörű, dögös nőci vagy
– érkezett egy másik komment.
„Remélem, most már jól érzed magad a bőrödben” – üzente egy másik rajongó.
Singh Viki példakép a nők számára
Az indiai-magyar származású szépség fekete miniruhában és neccharisnyában mutatta meg elképesztő alakját, amely mögött kőkemény edzés és az egészséges életmód áll. Korábban Viki több módszert is kipróbált annak érdekében, hogy szabaduljon a kilóktól, most azonban végre egyensúlyt talált a mozgás és a táplálkozás között.
A tény, hogy ma már tisztában vagyok vele, mit jelent a kalória deficit és a makrók számolása, hogy mennyire fontos a megfelelő fehérje, zsír, rost bevitel és az izomtömeg növelése például progresszív túlterheléssel, tudatos súlyzós edzéssel, mindent megváltoztatott. 40 felett is van élet! Rohadtul van… Sőt, az »igazi« életem csak most kezdődik. Rengeteg hatalmas dolog érlelődik körülöttem, és azt éreztem ehhez az kell, hogy erre testileg is készen álljak
– írta közösségi oldalán a Hal a tortán szereplője.
