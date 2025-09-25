Singh Viki elárulta, mire vágyik egy nő: a válasz sem maradt el

Singh Viki lassan eléri a bűvös 40-et, ám életét szemlélve korántsem a rohanó idő vagy a konvenciók határozzák meg mindennapjait. Az elmúlt években teljesen új irányt vett az élete: vidékre költözött, új alapokra helyezte a mindennapjait, és saját erejéből tartja fenn magát. Társai két kutyája, amik éppúgy részei a mindennapi harmóniának, mint a zenei karrierje.

Singh Viki TikTokon sok mindent megoszt magáról és magánéletéről (Fotó: TV2)

Singh Viki magánélete érdekel mindenkit

Ám miközben sokan a sikereit ünneplik a kommentelők között, legalább ennyien teszik fel neki ugyanazt a kérdést:

Mikor alapítasz családot?

Viki azonban nem érzi úgy, hogy bárkinek meg kellene felelnie. Nem hisz abban, hogy a boldogságot kizárólag a házasság és a gyerekvállalás jelentené, és abban sem, hogy bárki lemaradna, ha más utat választ. Éppen ellenkezőleg: számára most jött el az az időszak, amikor igazán önazonosan élhet, és nem kompromisszumok mentén kell döntéseket hoznia.

Singh Viki vidékre költözött a két kutyájával (Fotó: Markovics Gábor / hot! magazin)

Singh Viki vicces videóval üzent

A közösségi médiában sem fél megmutatni magát: nemrég a TikTokon tett közzé egy videót, amely villámgyorsan nagy figyelmet kapott. A klipben humorosan figurázza ki a mai kor női dilemmáit,

Miről álmodik egy lány – 2025-ös kiadás

A videóban saját magát kérdezi ki: „Szeretnél egyedül megrohadni?” – „Nem.” – „Akkor férjhez akarsz menni?” – „Dehogy!” – „Akkor mit akarsz?” A frappáns válasz egyszerre ironikus és elgondolkodtató:

Egy olyan pasira vágyom, aki rohadt jól néz ki, nagyon durván oda van értem, nem randizik senki mással, köztünk erős a kémia, mindent úgy csinálunk, ahogy nekem jó – de nem kell rá főznöm, mosnom, takarítanom.

Singh Viki párja jelenleg nincs egyedül él Fotó: Szabolcs László

A férfiakat megihlette Viki videója

A videó alatt persze a kommentáradat sem maradt el, főleg férfiak reagáltak humorosan:

„Ilyen pasi csak egy van. A mesében.” – írta valaki, míg más hozzátette: „Még nem gyártották le, de folyamatban van.”

A hozzászólások tömkelege is azt mutatja, hogy sokan magukra ismernek a helyzetben, mások pedig jóízűen szórakoznak Viki őszinte és szókimondó humorán.

Singh Viki tehát nem egy ketyegő biológiai órát figyel, hanem a saját útját járja. A bűvös 40-et nem lezárásként, hanem új lehetőségként látja: egy olyan korszak küszöbén áll, ahol már tudja, ki ő, mire vágyik, és hogyan szeretne élni. És úgy tűnik, ez az önazonosság és könnyed önirónia az, ami a leginkább inspiráló mindannyiunk számára.