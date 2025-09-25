Singh Viki elárulta, mire vágyik egy nő: a válasz sem maradt el

Az énekesnő lassan betölti a 40-et, de egy percig sem érzi, hogy bárkinek meg kellene felelnie. Singh Viki vidékre költözött, két kutyájával él, karrierje szárnyal, és a TikTokon egy olyan videót tett közzé, ami hatalmas vihart kavart.
Singh Viki lassan eléri a bűvös 40-et, ám életét szemlélve korántsem a rohanó idő vagy a konvenciók határozzák meg mindennapjait. Az elmúlt években teljesen új irányt vett az élete: vidékre költözött, új alapokra helyezte a mindennapjait, és saját erejéből tartja fenn magát. Társai két kutyája, amik éppúgy részei a mindennapi harmóniának, mint a zenei karrierje.
Ám miközben sokan a sikereit ünneplik a kommentelők között, legalább ennyien teszik fel neki ugyanazt a kérdést:
Mikor alapítasz családot?
Viki azonban nem érzi úgy, hogy bárkinek meg kellene felelnie. Nem hisz abban, hogy a boldogságot kizárólag a házasság és a gyerekvállalás jelentené, és abban sem, hogy bárki lemaradna, ha más utat választ. Éppen ellenkezőleg: számára most jött el az az időszak, amikor igazán önazonosan élhet, és nem kompromisszumok mentén kell döntéseket hoznia.
A közösségi médiában sem fél megmutatni magát: nemrég a TikTokon tett közzé egy videót, amely villámgyorsan nagy figyelmet kapott. A klipben humorosan figurázza ki a mai kor női dilemmáit,
Miről álmodik egy lány – 2025-ös kiadás
A videóban saját magát kérdezi ki: „Szeretnél egyedül megrohadni?” – „Nem.” – „Akkor férjhez akarsz menni?” – „Dehogy!” – „Akkor mit akarsz?” A frappáns válasz egyszerre ironikus és elgondolkodtató:
Egy olyan pasira vágyom, aki rohadt jól néz ki, nagyon durván oda van értem, nem randizik senki mással, köztünk erős a kémia, mindent úgy csinálunk, ahogy nekem jó – de nem kell rá főznöm, mosnom, takarítanom.
A videó alatt persze a kommentáradat sem maradt el, főleg férfiak reagáltak humorosan:
„Ilyen pasi csak egy van. A mesében.” – írta valaki, míg más hozzátette: „Még nem gyártották le, de folyamatban van.”
A hozzászólások tömkelege is azt mutatja, hogy sokan magukra ismernek a helyzetben, mások pedig jóízűen szórakoznak Viki őszinte és szókimondó humorán.
Singh Viki tehát nem egy ketyegő biológiai órát figyel, hanem a saját útját járja. A bűvös 40-et nem lezárásként, hanem új lehetőségként látja: egy olyan korszak küszöbén áll, ahol már tudja, ki ő, mire vágyik, és hogyan szeretne élni. És úgy tűnik, ez az önazonosság és könnyed önirónia az, ami a leginkább inspiráló mindannyiunk számára.
