Két és félmillió forintért lehetsz a magyar énekesnő szomszédja

Nem akarja a véletlenre bízni Singh Viki, hogy ki lesz a szomszédja! Éppen ezért az aranytorkú énekesnő egy videó kíséretében, az Instagram-oldalán osztotta meg a hírt, hogy eladó a szomszédságában álló ingatlan.

Két és félmillió forintért Singh Viki szomszédja lehetsz! (Fotó: Móricz István)

„Drága ismerőseim! Eladó 2,5 millió forintért a szomszédomban lévő ingatlan. Elképesztő csönd van itt, én lennék az egyetlen szomszéd, ezért is fontos, hogy olyan jöjjön ide, akivel hosszútávon megvan a jószomszédi viszony! :) Heves megyében van az ingatlan, 102 km kőnél M3 as autópályán kell lejönni (Budapesten kb. 50 perc, 1 óra alatt bent lehet lenni… (Én is ingázok, nekem ér ennyit a csönd, de nyilván hétvégi háznak is csodás!) Priviben írjatok!”

– írta közösségi oldalán Singh Viki, aki egy videót is megosztott az eladó ingatlanról, melyen jól látszik, hogy milyen közel lakik a piacra dobott épülethez az énekesnő.