Sírva mesélte el Singh Viki, hihetetlen dolog történt vele - Videó

Singh Viki egy ismert és sikeres énekesnő, aki szinte folyamatosan az országot járja, hogy a csodálatos hangjával mindenhol elvarázsolja a közönséget. A híresség nemrég egy olyan videót tett közzé a közösségi oldalán, ami miatt először rengetegen elkezdtek aggódni érte – de végül kiderült, hogy egy jó dologról van szó.

Singh Viki / Fotó: GaBe / Ripost

Singh Viki elmesélte a felvételen, hogy mostanában rengeteget utazik teljesen egyedül, és közben sok ideje van gondolkodni. Rettenetes napja volt, már az indulás előtt sírdogált. Majd bement egy benzinkútra, ahol a kedvenc kis csokiját kereste. Végül megtalálta, az ottani dolgozó pedig olyan kedves volt, hogy ajándékba adta neki a saját, ugyanolyan csokoládéját – mivel nála is volt egy, de neki nem kellett.

A benzinkutas kedvessége annyira meghatotta Singh Vikit, hogy sírva mesélte el a történetet.

Az énekesnő szerint egy ilyen apróság is hatalmas hatással tud lenni az emberre, még a mélyebb pillanatokból is képes kirántani bárkit. Singh Vikit is nagyon meghatotta a dolog, boldog lett a gesztustól – bár kicsit mosolyogva megjegyezte, hogy ez nem igazán látszik rajta, hiszen könnyesek voltak a szemei.

Itt lehet megtekinteni Singh Viki videóját, amihez rengeteg pozitív, támogató üzenet érkezett, többek között Rubint Rékától is: