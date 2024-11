Újabb dögös fotókat tett közzé Instagram-oldalán Singh Viki. A 38 éves énekesnő továbbra is bomba formában van, amit büszkén meg is oszt rajongóival. Most épp az Ofreumból jelentkezett be, ahol fellépett többek között Sári Évi, Feng Yo Ou és Ekanem Bálint Emota is.

Dögös fotókat osztott meg rajongóival / Fotó: GaBe / Ripost

Sári Évi már korábban megosztotta dögös latexszerelését a fellépésről, most pedig Viki is csatlakozott némi dekoltázsvillantással és közös fotóval. A dekoltázsok mellett így aztán a combok is villantak! A Madách Színház színésznője szexi fotóit azok után osztotta meg, hogy nemrég TikTok-profilján közölte, visszaélnek a nevével.

Pénzt kéreget az én nevemben különböző chatszolgáltatásokért cserébe, meg hogy barátok lehetünk és ezért fizetnie kell az embereknek [...] Többen szóltak nekem, illetve kérdezték, hogy ez én vagyok-e valójában. Természetesen nem én vagyok, úgyhogy, kérlek, jelentsétek, tiltassátok, és véletlenül se fizessetek neki!

