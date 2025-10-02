RETRO RÁDIÓ

Elképesztő átalakuláson ment keresztül Singh Viki, videón mutatta meg az eredményt

Az énekesnő kezd újra önmaga lenni.

Szerző: KL
Létrehozva: 2025.10.02. 13:30
átalakulás singh viki fogyás életmódváltás

Singh Viki korábban is büszkén vállalta az alakját. Azonban az utóbbi időben az énekesnő életmódváltásba kezdett.

Singh Viki (Hal a tortán) nagyon büszke magára, mert teljesen egyedül újította fel az új házát, senki nem segített neki - METROPOL
Singh Viki elképesztő átalakuláson ment keresztül Fotó: TV2 / hot! magazin

Singh Viki ennek kapcsán most egy videót tett közzé az Instagram-oldalán. A felvételen a csinos énekesnő a népszerű dalra, a Lambadára táncol, és ebből egyértelműen átjön, hogy milyen jól érzi magát a bőrében. A videón látható egy mínusz 5 kilogramm felirat is, így arra lehet következtetni, hogy Singh Viki ennyit tudott leadni az utóbbi időben.

Kezdek újra önmagam lenni

- olvasható az énekesnő posztjában.

A hihetetlen átalakulás a rajongókat is lenyűgözte. Nem győzik a szépségét dicsérni.

„Ügyes, kitartó vagy! Hogy csinálod?” - érdeklődött az egyik kommentelő.

„Szia Viki! Ez csak-5kg? Többnek tűnik” - fogalmazott egy másik rajongó.

„Micsoda gyönyörű bombazó” - írta egy harmadik követő.

Mutatjuk Singh Viki videóját:

 

