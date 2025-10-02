Elképesztő átalakuláson ment keresztül Singh Viki, videón mutatta meg az eredményt

Singh Viki korábban is büszkén vállalta az alakját. Azonban az utóbbi időben az énekesnő életmódváltásba kezdett.

Singh Viki elképesztő átalakuláson ment keresztül Fotó: TV2 / hot! magazin

Singh Viki ennek kapcsán most egy videót tett közzé az Instagram-oldalán. A felvételen a csinos énekesnő a népszerű dalra, a Lambadára táncol, és ebből egyértelműen átjön, hogy milyen jól érzi magát a bőrében. A videón látható egy mínusz 5 kilogramm felirat is, így arra lehet következtetni, hogy Singh Viki ennyit tudott leadni az utóbbi időben.

Kezdek újra önmagam lenni

- olvasható az énekesnő posztjában.

A hihetetlen átalakulás a rajongókat is lenyűgözte. Nem győzik a szépségét dicsérni.

„Ügyes, kitartó vagy! Hogy csinálod?” - érdeklődött az egyik kommentelő.

„Szia Viki! Ez csak-5kg? Többnek tűnik” - fogalmazott egy másik rajongó.

„Micsoda gyönyörű bombazó” - írta egy harmadik követő.

Mutatjuk Singh Viki videóját: