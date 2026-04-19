Nem mondanád meg mennyi idős! Victoria Beckham felfedte az örök fiatalsága titkát
A korábban Posh Spice néven ismert színésznő eltökélt szándéka, hogy fiatalos maradjon. Victoria Beckham számos szigorú szabályt betart, amelyek segítenek a lehető legjobban kinéznie.
Victoria Beckhamet a „Club Ageless” tagjává választották, miután pénteken ünnepelte 52. születésnapját. A korábbi Spice Girl, aki a világ egyik legtöbbet fényképezett nője, hűséges követők hadával büszkélkedhet, akik mindannyian kétségbeesetten szeretnék megtudni hibátlan bőrének és fitneszprogramjának titkait.
A divattervező, aki állítólag padlóra került elsőszülött fia, Brooklynnal való konfliktusa óta, nem titkolja szigorú szépségápolási rutinját, amely magában foglalja a kimerítő edzéseket, a hétlépéses bőrápolási rutint – és azt, hogy állítólag 25 éven át ugyanazt az ebédet eszi.
Victoria Beckham megműttette az arcát?
A sztárok arcápolója, Keren Bartov tavaly megosztott egy videót, amelyen egy „miniarcplasztikát” végez Victorián. Az Instagramon közzétett klipben Keren, aki számos A-listás sztárral büszkélkedhet könyveiben, leírja, hogy egy „orvosi eszközt” használt Victoria szeme körül, azt állítva, hogy a szerkezet: „megemeli a szemkörnyéket, mint egy műtét, de műtét nélkül”. Keren ezután elmagyarázta, hogy „rádiófrekvenciás ultrahangot” használ a bőr belülről történő megfiatalítására és a ráncok kisimítására. „Ez egy orvostechnikai eszköz, amely új kollagént hoz létre, megemeli a bőrt. Olyan, mint a bőr vasalása.”
Hogyan edz Victoria Beckham?
Victoria Beckham korábban az Elle magazinnak elmondta, hogy hetente hatszor-hétszer edz – és reggel fél hatkor már leggingsben van. Új Netflix- dokumentumfilmjében az ötgyermekes anyuka elmondta, hogy mielőtt megérkezik személyi edzője, Bobby Rich és férje, David, egyedül csinál egy félórás bemelegítést, majd együtt is tartanak egy edzést. „Aztán körülbelül egy órát töltök velük. Ez felkészít a napra. Ez a fegyelem, ez az, amit csinálok, és szeretem a rutint” – osztotta meg.
A divattervező imád futni a futópadon. Korábban azt mondta, hogy egy 7 km-es futással kezdi a napját, amely „gyors, emelkedőn felfelé gyaloglás, kocogás és futás keverékéből” áll, miközben sorozatokat néz, hogy elüsse az időt.
Mit eszik Victoria Beckham?
Victoria rendkívül szigorú az étrendjét illetően. Azt állítja, hogy 25 éve ugyanazt eszi, a Vogue-nak elmondta: „Sok egészséges zsírt eszem: halat, avokádót, dióféléket, ilyesmiket.” És bár elárulta, hogy alkoholt iszik, az üzletasszony azt mondja, hogy nagy híve a méregtelenítésnek.
Azt is elárulta, hogy gluténmentesen étkezik, ezt nyilatkozta a Telegraphnak: „A bőröm miatt lettem nagyon óvatos azzal, hogy mit eszem” – mondta a Telegraphnak, miután elárulta, hogy a hús, a cukor, a feldolgozott élelmiszerek, a tejtermékek és a glutén mellett a búzát és a lisztet is kiiktatta az étrendjéből.
„Sejtmegújítás”
A világ egyik leghíresebb nőjeként, akinek milliós vagyona van, Victoria a legújabb bőrápolási technológiákat is megengedheti magának. Egy Instagram-klipben osztotta meg követőivel a rutinját, bemutatva Cell Rejuvenating hidratálóját, amelyről azt állítja, hogy csodákat tesz.
Victoria ezután azt mondta, hogy a kedvenc arctisztítója a saját szépségápolási márkájának, a The Daily Cleansing Protocolnak a terméke.
Így folytatta: „Olyan lemosót akartam, ami eltávolítja a sminkemet, a nem kívánt olajokat, de nem fosztja meg a bőrömet azoktól az olajoktól, amiket rajta akarok tartani.”
Miután lemosta az arctisztítót, Victoria azt mondta: „Most, hogy szupertisztának érzem a bőröm, elkezdem felvinni a Power szérumot, amit naponta kétszer használok, minden egyes nap. „Az egész arcomon és nyakamon használom, de egy dolgot nagyon szeretek csinálni, az a szemkörnyékre is odafigyelni.”
A rutinját egy TFC-t tartalmazó Cell Rejuvenating Priming Moisturizerrel zárja. Azt állítva, hogy a termék remekül hat a szem körüli finom ráncokra, így összegezte: „Tényleg észre fogod venni a különbséget a szemed körüli finom ráncokon. A bőröd feszesebbnek és megemeltebbnek fog tűnni, de nézd csak azt a ragyogást is. Ez tényleg a legcsodálatosabb termék” – olvasható a Mirror cikkében.
