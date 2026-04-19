Nem mondanád meg mennyi idős! Victoria Beckham felfedte az örök fiatalsága titkát

Victoria Beckhamet a „Club Ageless” tagjává választották, miután pénteken ünnepelte 52. születésnapját. A korábbi Spice Girl, aki a világ egyik legtöbbet fényképezett nője, hűséges követők hadával büszkélkedhet, akik mindannyian kétségbeesetten szeretnék megtudni hibátlan bőrének és fitneszprogramjának titkait.

A divattervező, aki állítólag padlóra került elsőszülött fia, Brooklynnal való konfliktusa óta, nem titkolja szigorú szépségápolási rutinját, amely magában foglalja a kimerítő edzéseket, a hétlépéses bőrápolási rutint – és azt, hogy állítólag 25 éven át ugyanazt az ebédet eszi.

Victoria Beckham megműttette az arcát?

A sztárok arcápolója, Keren Bartov tavaly megosztott egy videót, amelyen egy „miniarcplasztikát” végez Victorián. Az Instagramon közzétett klipben Keren, aki számos A-listás sztárral büszkélkedhet könyveiben, leírja, hogy egy „orvosi eszközt” használt Victoria szeme körül, azt állítva, hogy a szerkezet: „megemeli a szemkörnyéket, mint egy műtét, de műtét nélkül”. Keren ezután elmagyarázta, hogy „rádiófrekvenciás ultrahangot” használ a bőr belülről történő megfiatalítására és a ráncok kisimítására. „Ez egy orvostechnikai eszköz, amely új kollagént hoz létre, megemeli a bőrt. Olyan, mint a bőr vasalása.”

Hogyan edz Victoria Beckham?

Victoria Beckham korábban az Elle magazinnak elmondta, hogy hetente hatszor-hétszer edz – és reggel fél hatkor már leggingsben van. Új Netflix- dokumentumfilmjében az ötgyermekes anyuka elmondta, hogy mielőtt megérkezik személyi edzője, Bobby Rich és férje, David, egyedül csinál egy félórás bemelegítést, majd együtt is tartanak egy edzést. „Aztán körülbelül egy órát töltök velük. Ez felkészít a napra. Ez a fegyelem, ez az, amit csinálok, és szeretem a rutint” – osztotta meg.

A divattervező imád futni a futópadon. Korábban azt mondta, hogy egy 7 km-es futással kezdi a napját, amely „gyors, emelkedőn felfelé gyaloglás, kocogás és futás keverékéből” áll, miközben sorozatokat néz, hogy elüsse az időt.

Mit eszik Victoria Beckham?

Victoria rendkívül szigorú az étrendjét illetően. Azt állítja, hogy 25 éve ugyanazt eszi, a Vogue-nak elmondta: „Sok egészséges zsírt eszem: halat, avokádót, dióféléket, ilyesmiket.” És bár elárulta, hogy alkoholt iszik, az üzletasszony azt mondja, hogy nagy híve a méregtelenítésnek.