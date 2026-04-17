Victoria Beckham először szólalt meg a családi viszályról: „Mindig igyekeztünk a lehető legjobb szülők lenni.”

Victoria Beckham először reagált nyilvánosan a fiával, Brooklynnal kialakult viszályra, azután, hogy a fiatal korábban élesen bírálta családját. A Beckham család gyakorlatilag 2022 óta nem jön ki jól egymással, a fiatalabb fiúk Brooklyn Nicola Peltzel való esküvőjéig vezethetőek vissza a nehéz és kellemetlen pillanatok.

Victoria Beckham most először törte meg a csendet a családjában tomboló viszályról

Fotó: Doug Peters

Victoria Beckham nem szeretne többet az esetről mondani

Az egykori Spice Girl a Wall Street Journal magazinnak adott interjút, ahol nem nevezte meg a fiát, és csak általánosságban beszélt a Beckham családban tomboló viszályról: „Mindig is nagyon szerettük a gyerekeinket. Mindig igyekeztünk a lehető legjobb szülők lenni. Több mint 30 éve élünk a nyilvánosság előtt, és az egyetlen célunk az volt, hogy megvédjük és szeressük a gyerekeinket” – mondta, majd hozzátette, hogy a családi viszályról többet nem szeretne beszélni.

Victoria Beckham hangsúlyozta, hogy a családi konfliktus miatt kialakult negatív figyelem nem befolyásolja az üzleti sikereit.

Az emberek azért vásárolják a termékeimet, mert azok jók. Nem azért veszik meg a szemceruzámat, mert én vagyok mögötte

– fogalmazott.

A magazin megkérdezte, hogy megbánta-e, hogy bevonta a családját a reflektorfénybe, amire annyit felelt: „Nem mondanám, hogy bűntudatom van. A szüleimnek kellett alkalmazkodniuk ahhoz, amikor hirtelen paparazzók jelentek meg a házuk előtt. Tulajdonképpen az egész családot végig vittük ezen az úton.”

Brooklyn Beckham csak jogi úton hajlandó szóba állni a szüleivel

Brooklyn Beckham teljesen más véleménnyel van a nyilvánosságról. Úgy érzi, hogy szülei számára a nyilvánosság és a feléjük mutatott imázs, az úgynevezett „Beckham-márka” sokkal fontosabb volt, mint a valódi kapcsolatok megtartása. A Beckham család viszályának központi eleme Brooklyn 2022-es esküvője, amikor is feleségül vette Nicola Peltz színésznőt.

Brooklyn több kellemetlen esküvői élményt is felidézett. Állítólag édesanyja nem a megfelelő módon táncolt a fiával, amit Victora viszont határozottan tagad. Emellett sérelmezte azt is, hogy család barátja, Marc Anthony Victoria Beckham-et nevezte „a teremben lévő leggyönyörűbb nőnek”, ami miatt állítólag Nicola Peltz könnyek között hagyta el a helyszínt. A kellemetlen esetek sora itt még nem ért véget, ugyanis a ceremóniát vezető rabbi kétszer is Davidként szólította Brooklynt, bár ezért később bocsánatot kért.