Aggódnak a rajongók Brooklyn Beckham feleségéért

Nicola Peltz újabb képeket osztott meg az Instagramon, amelyek ismét nagy visszhangot váltottak ki a rajongók körében. Brooklyn Beckham felesége egy sportmelltartóban és fekete alsóban pózolt egy tükörszelfin, miközben edzés közben mutatta meg karcsú alakját.

Nicola Peltz elárulta Brooklyn Beckham főz otthon Fotó: Getty Images via AFP

Brooklyn Beckham felesége nagyon lefogyott

A posztban további két hasonló fotó is helyet kapott, ám a kommentelők figyelmét inkább Nicola feltűnően vékony testalkata ragadta meg. Egyre többen fejezték ki aggodalmukat, különösen azután, hogy kiderült, a közelgő Prima című film kedvéért négy hónapon át intenzív balettképzésen vett részt, ami jelentős fogyással járt.

A rajongók nem fogták vissza magukat a hozzászólásokban sem, többen arról írtak, hogy bár tisztában vannak vele, hogy egy szerep miatt változott meg az alakja, mégis aggódnak az egészsége miatt. Volt, aki úgy fogalmazott: „Tudom, hogy a balerinaszerepre készülsz, de remélem, jól vagy, és egészséges maradsz.” Mások egyenesen azt írták: „Gyönyörű vagy, de túl sovány ez már nem tűnik egészségesnek.”

A kommentekből egyértelműen látszik, hogy a rajongók nemcsak a külsejét figyelik, hanem a színésznő jólléte miatt is őszintén aggódnak. Nicola drámai fogyása a szerepe iránti elkötelezettségét tükrözi.

A rajongók között azonban felmerült a kérdés, hogy az alakváltozás hátterében esetleg fogyókúrás injekciók használata állhat-e, vagy esetleg a férje, Brooklyn Beckham családjával való kapcsolat okozta stressz is közrejátszik. Források szerint Nicola azonban teljes mértékben saját döntése alapján fogyott, és határozottan kizárta az olyan szereket, mint az Ozempic használatát.

A mindennapokban a háztartásban Brooklyn gyakran főz, míg Nicola bevallása szerint a főzés nem az erőssége.

Brooklyn mindig főz, én pedig szörnyen szakács vagyok. Az egyetlen dolog, amit tehetek, az a saláta elkészítése

– mondta a színésznő a DailyMail cikkében.