Romeo Beckham brutálisan beszólt Brooklyn feleségének

Nem enyhül a Beckham család viszálya, Romeo Beckham új videót tett közzé

Fotó: PROFIMEDIA/PROFIMEDIA

Romeo Beckham nyilvánosan kritizálta Nicola Peltzet

A dúsgazdag örökösnő a 2022-ben kötött házassága óta a Beckham família körüli konfliktusok egyik központi szereplőjévé vált. A múlt hónapban azonban minden eddiginél mélyebb pontra jutottak a dolgok, miután Brooklyn az Instagramon mondta el, hogy megszakítja a kapcsolatot családjával.

A közönséget nagyon megosztották az események, sokan azt hiszik, hogy a Beckham házaspár a hibás, hogy elidegenítették fiukat. Mások szerint felesége manipulálja Brooklynt vagy más furcsaság áll a háttérben.

Romeo Beckham odaszúrt bátyjának, amikor Cruz Beckhammel közösen tettek közzé videót a TikTokon. A felvételen a két testvér mellett a barátnőik is feltűntek, ahogy együtt élvezik a napot, testvérük nélkül.

A videó alá feliratot is írtak, amiben ez áll: „Képzeld el, hogy gyűlölködsz, miközben mi csak együtt lógunk.” Brooklyn korábban kritizálta a családját, és kijelentette, hogy semmi kedve lezárni a viszályukat, vagy kibékülni velük.

Évekig hallgattam, mindent megtettem annak érdekében, hogy ezek magánügyek maradjanak. Sajnos a szüleim és csapatuk továbbra is a médiához fordultak, ezért nem maradt más lehetőségem, mint megszólalni saját nevemben, és tisztázni a nyomtatásban megjelent, valótlan állítások egy részét.

Brooklyn dühösen folytatta a Mirror cikkében.