Romeo Beckham brutálisan beszólt Brooklyn feleségének
A fiatal Beckham brutálisan rátámadt Nicola Peltzre a családi viszály közepette.
Romeo Beckham leszólta sógornőjét, Nicola Peltzet, miközben Brooklyn és híres családja között zajló viszály továbbra is megosztja a rokonokat. A nyilvános vita egyre jobban elfajul.
Romeo Beckham nyilvánosan kritizálta Nicola Peltzet
A dúsgazdag örökösnő a 2022-ben kötött házassága óta a Beckham família körüli konfliktusok egyik központi szereplőjévé vált. A múlt hónapban azonban minden eddiginél mélyebb pontra jutottak a dolgok, miután Brooklyn az Instagramon mondta el, hogy megszakítja a kapcsolatot családjával.
A közönséget nagyon megosztották az események, sokan azt hiszik, hogy a Beckham házaspár a hibás, hogy elidegenítették fiukat. Mások szerint felesége manipulálja Brooklynt vagy más furcsaság áll a háttérben.
Romeo Beckham odaszúrt bátyjának, amikor Cruz Beckhammel közösen tettek közzé videót a TikTokon. A felvételen a két testvér mellett a barátnőik is feltűntek, ahogy együtt élvezik a napot, testvérük nélkül.
A videó alá feliratot is írtak, amiben ez áll: „Képzeld el, hogy gyűlölködsz, miközben mi csak együtt lógunk.” Brooklyn korábban kritizálta a családját, és kijelentette, hogy semmi kedve lezárni a viszályukat, vagy kibékülni velük.
Évekig hallgattam, mindent megtettem annak érdekében, hogy ezek magánügyek maradjanak. Sajnos a szüleim és csapatuk továbbra is a médiához fordultak, ezért nem maradt más lehetőségem, mint megszólalni saját nevemben, és tisztázni a nyomtatásban megjelent, valótlan állítások egy részét.
Brooklyn dühösen folytatta a Mirror cikkében.
Nem akarok kibékülni a családommal. Nem irányítanak, életemben először kiállok magamért. Egész életemben a szüleim irányították a sajtóban megjelenő narratívákat a családunkról.
