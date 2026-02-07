RETRO RÁDIÓ

Sokkoló: Brooklyn Beckham felesége szinte a felismerhetetlenségig lefogyott

Eddig is vékony volt Brooklyn Beckham felesége, de lassan már olyan, mintha anorexiája lenne.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 12:00
Brooklyn Beckham Beckham Nicola Peltz Beckham

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham felesége annyira lefogyott, mintha valami betegsége lenne. Ez már a rajongókat is aggodalommal töltötte el.

Hihetetlenül lefogyott Brooklyn Beckham felesége
Hihetetlenül lefogyott Brooklyn Beckham felesége Forrás: Instagram

Senki sem érti meddig akar még fogyni Brooklyn Beckham felesége

Már jóideje a Becham család botránya miatt hangos a sajtó. Nem véletlen, hogy teljesen sokkolta az internetet, mikor Nicola Pletz, Brooklyn Beckham felesége aggasztó képeket posztolt.

Eddig is vékony volt, tökéletes alkattal. Annyira viszont nem volt sovány, hogy egy anorexiáshoz lehessen hasonlítani. Instagramra posztolt aggasztó képeket, melyeken a karja ijesztően vékonynak tűnik, dereka pedig szinte nem létezik. A legaggasztóbb viszont a nyaka, mely körül szabályosan csak a csontok mutatkoznak, szinte látszódnak az erek.

Szerencsére ez a drámai fogyás valószínűleg nem a stressz vagy a viszály miatt van. A Life.hu arról ír, hogy Nicola egy filmszerep miatt kezdett el diétázni. A hírek szerint egy balerina bőrébe fog bújni, ezért van szükség erre az extrém alakformálásra.

Az aggasztó képeket Instagram oldalán azért így is megéri megnézni!

 

 

