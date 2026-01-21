"Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk" - Tovább duzzad a botrány, megszólalt David Beckham

Tovább duzzad a családi dráma a Beckham családban – közölte az eonline. Victoria és David Beckham legidősebb gyermeke színt vallott és megosztotta mindazokat a sérelmeket, amelyeket az elmúlt években kapott a családjától. Az önjelölt sztárséf kemény vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben, leginkább édesanyjával kapcsolatban. Azonban apja, David Beckham sem bírt csendben maradni és reagált a vádakra.

David Beckham reagált fia vádjaira

Fotó: MW Archívum

Tovább duzzad a botrány Beckhaméknél

Brooklyn Beckham rengeteg sértő kommentet kapott az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy letiltotta szüleit a közösségi médiában. Sokak szerint csak egy hálátlan gyermek tesz ilyet. Nemrég azonban úgy döntött, végre megtöri a csendet az ifjabbik Beckham. Elmondta, miért nem tudott részt venni édesapja, David Beckham születésnapján, azt is, hogy szülei hogyan befolyásolják a médiát és legnagyobb sérelmét is, miszerint édesanyja, Victoria tönkretette menyegző táncát feleségével.

Mindössze néhány nap telt el, hogy Brooklyn kitálalt szüleiről Instagram-sztoriban. Mindezek után az apja, David Beckham a Világgazdasági Fórum találkozóján beszélt az internet erejéről, reagálva fia sokkoló vádjaira.

Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről, a jó és a rossz oldaláról egyaránt

– mondta David Beckham.

A rossz oldalról is sokat beszéltünk: arról, hogy a gyerekek manapság mihez férhetnek hozzá és ez veszélyes lehet

Majd így folytatta:

De amit én személyesen tapasztaltam – különösen a gyerekeimmel kapcsolatban –, hogy megfelelő célokra is lehet használni

Majd enyhe utalással fejezte be közlendőjét:

Én is tudtam a saját platformomat és követőtáboromat az UNICEF érdekében használni, és ez volt a legerősebb eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mi zajlik a világban

Ugyanezt próbáltam tenni a gyerekeimmel is: tanítani őket. Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk. Így tanulnak. Ezt próbálom megtanítani nekik. De néha hagyni kell, hogy elkövessék ezeket a hibákat

– tette még hozzá David Beckham. Az esemény egy másik pontján a Sky News azonban nem volt rest és közvetlenül rákérdezett Brooklyn nyilatkozatára.

David, van üzenete Brooklyn számára ma reggel? Csalódott amiatt, hogy a családi ügyek nyilvánosság elé kerültek?

– kérdezte Paul Kelso tudósító.

Beckham azonban nem reagált a kérdésekre, átsétált az esemény területén.

Brooklyn hosszú Instagram-nyilatkozata volt az első alkalom, hogy közvetlenül megszólalt a témában - amelyek a közte, felesége, Nicola Peltz Beckham és a szülei közötti viszályról szóltak.

Évekig hallgattam és mindent megtettem azért, hogy az ügy magánjellegű maradjon

– írta január 19-én az Instagram-sztorijában.