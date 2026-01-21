"Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk" - Tovább duzzad a botrány, megszólalt David Beckham
Nem csitulnak a kedélyek! Brooklyn Beckham hosszú nyilatkozata újra felkavarta az állóvizet és ezt már apja sem tudta kommentár nélkül elnézni.
Tovább duzzad a családi dráma a Beckham családban – közölte az eonline. Victoria és David Beckham legidősebb gyermeke színt vallott és megosztotta mindazokat a sérelmeket, amelyeket az elmúlt években kapott a családjától. Az önjelölt sztárséf kemény vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben, leginkább édesanyjával kapcsolatban. Azonban apja, David Beckham sem bírt csendben maradni és reagált a vádakra.
Tovább duzzad a botrány Beckhaméknél
Brooklyn Beckham rengeteg sértő kommentet kapott az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy letiltotta szüleit a közösségi médiában. Sokak szerint csak egy hálátlan gyermek tesz ilyet. Nemrég azonban úgy döntött, végre megtöri a csendet az ifjabbik Beckham. Elmondta, miért nem tudott részt venni édesapja, David Beckham születésnapján, azt is, hogy szülei hogyan befolyásolják a médiát és legnagyobb sérelmét is, miszerint édesanyja, Victoria tönkretette menyegző táncát feleségével.
Mindössze néhány nap telt el, hogy Brooklyn kitálalt szüleiről Instagram-sztoriban. Mindezek után az apja, David Beckham a Világgazdasági Fórum találkozóján beszélt az internet erejéről, reagálva fia sokkoló vádjaira.
Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről, a jó és a rossz oldaláról egyaránt
– mondta David Beckham.
A rossz oldalról is sokat beszéltünk: arról, hogy a gyerekek manapság mihez férhetnek hozzá és ez veszélyes lehet
Majd így folytatta:
De amit én személyesen tapasztaltam – különösen a gyerekeimmel kapcsolatban –, hogy megfelelő célokra is lehet használni
Majd enyhe utalással fejezte be közlendőjét:
Én is tudtam a saját platformomat és követőtáboromat az UNICEF érdekében használni, és ez volt a legerősebb eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mi zajlik a világban
Ugyanezt próbáltam tenni a gyerekeimmel is: tanítani őket. Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk. Így tanulnak. Ezt próbálom megtanítani nekik. De néha hagyni kell, hogy elkövessék ezeket a hibákat
– tette még hozzá David Beckham. Az esemény egy másik pontján a Sky News azonban nem volt rest és közvetlenül rákérdezett Brooklyn nyilatkozatára.
David, van üzenete Brooklyn számára ma reggel? Csalódott amiatt, hogy a családi ügyek nyilvánosság elé kerültek?
– kérdezte Paul Kelso tudósító.
Beckham azonban nem reagált a kérdésekre, átsétált az esemény területén.
Brooklyn hosszú Instagram-nyilatkozata volt az első alkalom, hogy közvetlenül megszólalt a témában - amelyek a közte, felesége, Nicola Peltz Beckham és a szülei közötti viszályról szóltak.
Évekig hallgattam és mindent megtettem azért, hogy az ügy magánjellegű maradjon
– írta január 19-én az Instagram-sztorijában.
Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megszólaljak, és elmondjam az igazságot legalább néhány olyan hazugságról, amelyeket leírtak
Brooklyn azt is állította, hogy a 2022-es esküvője előtt a szülei azt mondták neki, Nicola nem családtag.
Az 500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony a színpadra hívott
– idézte fel Brooklyn.
A program szerint a feleségemmel tervezett romantikus táncunknak kellett volna következnie, ehelyett azonban az anyám várt ott, hogy velem táncoljon
Brooklyn hozzátette, hogy a tánc alatt rendkívül kellemetlenül érezte magát.
A Beckham-fiú kitálalása óta rengeteg videót osztottak meg a közösségi médiában, amiben Victoria viselkedésére fókuszálnak. Sokak szerint egyértelműen látszik, hogy a nő féltékeny fia barátnőjére.
