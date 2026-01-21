RETRO RÁDIÓ

"Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk" - Tovább duzzad a botrány, megszólalt David Beckham

Nem csitulnak a kedélyek! Brooklyn Beckham hosszú nyilatkozata újra felkavarta az állóvizet és ezt már apja sem tudta kommentár nélkül elnézni.

Szerző: Bander Anita Csilla
Létrehozva: 2026.01.21. 17:30
Beckham Beckhamék Beckham család

Tovább duzzad a családi dráma a Beckham családban – közölte az eonline. Victoria és David Beckham legidősebb gyermeke színt vallott és megosztotta mindazokat a sérelmeket, amelyeket az elmúlt években kapott a családjától. Az önjelölt sztárséf kemény vádakat fogalmazott meg szüleivel szemben, leginkább édesanyjával kapcsolatban. Azonban apja, David Beckham sem bírt csendben maradni és reagált a vádakra.

David Beckham reagált fia vádaira
Fotó: MW Archívum

Tovább duzzad a botrány Beckhaméknél

Brooklyn Beckham rengeteg sértő kommentet kapott az utóbbi időben azzal kapcsolatban, hogy letiltotta szüleit a közösségi médiában. Sokak szerint csak egy hálátlan gyermek tesz ilyet. Nemrég azonban úgy döntött, végre megtöri a csendet az ifjabbik Beckham. Elmondta, miért nem tudott részt venni édesapja, David Beckham születésnapján, azt is, hogy szülei hogyan befolyásolják a médiát és legnagyobb sérelmét is, miszerint édesanyja, Victoria tönkretette menyegző táncát feleségével.

Mindössze néhány nap telt el, hogy Brooklyn kitálalt szüleiről Instagram-sztoriban. Mindezek után az apja, David Beckham a Világgazdasági Fórum találkozóján beszélt az internet erejéről,  reagálva fia sokkoló vádjaira.

Mindig is beszéltem a közösségi médiáról és annak erejéről, a jó és a rossz oldaláról egyaránt

– mondta David Beckham.

A rossz oldalról is sokat beszéltünk: arról, hogy a gyerekek manapság mihez férhetnek hozzá és ez veszélyes lehet

Majd így folytatta:

De amit én személyesen tapasztaltam – különösen a gyerekeimmel kapcsolatban –, hogy megfelelő célokra is lehet használni

Majd enyhe utalással fejezte be közlendőjét:

Én is tudtam a saját platformomat és követőtáboromat az UNICEF érdekében használni, és ez volt a legerősebb eszköz arra, hogy felhívjuk a figyelmet arra, mi zajlik a világban

Ugyanezt próbáltam tenni a gyerekeimmel is: tanítani őket. Hibáznak. A gyerekeknek szabad hibázniuk. Így tanulnak. Ezt próbálom megtanítani nekik. De néha hagyni kell, hogy elkövessék ezeket a hibákat

– tette még hozzá David Beckham. Az esemény egy másik pontján a Sky News azonban nem volt rest és közvetlenül rákérdezett Brooklyn nyilatkozatára.

@dailymailuk Sir David Beckham made his first public comments since his son Brooklyn’s extraordinary statement denouncing his family. Speaking on CNBC’s ‘Squawk Box’ Beckham said ‘children make mistakes’ and that ‘you have to let your children make mistakes’ after he was asked about the use of social media. 🎥CNBC #davidbeckham #brooklynbeckham #victoriabeckham ♬ original sound - Daily Mail UK

David, van üzenete Brooklyn számára ma reggel? Csalódott amiatt, hogy a családi ügyek nyilvánosság elé kerültek?

– kérdezte Paul Kelso tudósító.

Beckham azonban nem reagált a kérdésekre, átsétált az esemény területén.

Brooklyn hosszú Instagram-nyilatkozata volt az első alkalom, hogy közvetlenül megszólalt a témában - amelyek a közte, felesége, Nicola Peltz Beckham és a szülei közötti viszályról szóltak.

Évekig hallgattam és mindent megtettem azért, hogy az ügy magánjellegű maradjon

– írta január 19-én az Instagram-sztorijában.

Sajnos a szüleim és a csapatuk továbbra is a sajtóhoz fordultak, így nem maradt más választásom, mint hogy megszólaljak, és elmondjam az igazságot legalább néhány olyan hazugságról, amelyeket leírtak

Brooklyn azt is állította, hogy a 2022-es esküvője előtt a szülei azt mondták neki, Nicola nem családtag.

Az 500 esküvői vendégünk előtt Marc Anthony a színpadra hívott

– idézte fel Brooklyn.

A program szerint a feleségemmel tervezett romantikus táncunknak kellett volna következnie, ehelyett azonban az anyám várt ott, hogy velem táncoljon

Brooklyn hozzátette, hogy a tánc alatt rendkívül kellemetlenül érezte magát.

A Beckham-fiú kitálalása óta rengeteg videót osztottak meg a közösségi médiában, amiben Victoria viselkedésére fókuszálnak. Sokak szerint egyértelműen látszik, hogy a nő féltékeny fia barátnőjére.

@thedailystar Well, this aged poorly📉One of the last moments of Nicola Peltz and Victoria Beckham pictured together publicly at the premiere of Lola in 2024 #beckhams #nicolapeltzbeckham #victoriabeckham ♬ Suspenseful and tense orchestra(1318015) - SoLaTiDo

 

