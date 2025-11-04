David Beckham dagad a büszkeségtől: hivatalosan is lovaggá avatták! (Videó!)
A legendás focisra megosztotta a legjobb pillanatokat a közösségi oldalán.
David Beckham nemrégiben elképesztő megtiszteltetésben részesült a királyi családtól, hiszen Victoria Beckham férje, immár hivatalosan is lovaggá lett! A legendás focista büszkén osztotta meg közösségi oldalán rajongóival a megtisztelő eseményt és maradandó pillanatokat.
David Beckham könnyeivel küszködve vette át az elismerést
David lovaggá avatása maga III. Károly király személye miatt vált igazán magasztossá. A Beckham Instagram oldalán közzétett videó minden pillanatot tökéletesen megmutatott, ahol láthatóan David izgatottan hajolt meg az angol király előtt, hogy a király átadja a lovagias elismerést. David Beckham felesége, Victoria Beckham büszkén sétált férjét karöltve, majd a királyi udvaron fotózkodtak és a meghatottságtól és a büszkeségtől feltöltve pózoltak a kameráknak.
Ma reggel a windsori kastélyban, a király megajándékozta Sir David Beckhamet lovagiasságáért a sportban és a jótékonyságban elért teljesítményéért
- olvasható az angol királyi család hivatalos Instagram oldalán.
David Beckham legújabb Instagram videója az alábbiakban megtekinthető!
