Brooklyn Beckham és felesége örökbefogadást terveznek

Úgy néz ki Victoria és David Beckham nemsokára egy unokával fognak gazdagodni, akihez a jelenlegi családi kapcsolatukat elnézve nem lesz túl sok közük. Brooklyn Beckham és felegése örökbefogadásra készülnek.

Brooklyn Beckham örökbe fogadna egy babát feleségével Fotó: Doug Peters

Brooklyn Beckham és Nicola Peltz örökbe fogadnának

Múlt héten robbant be Brooklyn Beckham hatoldalas Instagram-nyilatkozata, amelyben utalt - többek között - jövőbeni családjára. A pár már több beszélgetést is lefolytatott arról, hogy olyan gyermeket neveljenek, aki biológiailag nem az övék.

Ez egy olyan téma, amiben Nicola és Brooklyn határozottan egyetértenek

- közölte egy forrás.

Hozzátette, hogy mindketten szeretnénk gyerekeket és legalább egy gyermeket örökbe akarnak fogadni. Azzal folytatta, hogy mindketten tudják mennyire kiváltságos a helyzetük és ezt szeretnék viszonozni azáltal, hogy egy hátrányosabb helyzetű babának vagy gyereknek jobb körülményt biztosítanak.

„Nicola épp most fogyott le 40 kilóra a legújabb filmszerepére kedvéért, így egy gyerek, mai biológiailag az övé, most szóba sem jöhet” - idézi a forrást a The Sun.

David Beckham és Victoria Beckham mindketten szeretnének nagyszülők lenni, így egyértelműen elgondolkodtak ezen nyilatkozat után Nicola gyermekvállalásáról is. Két nagyon család centrikus személy, akik a forrás szerint már alig várják, hogy szerepet vállaljanak egy leendő unoka életében.

Brooklyn nyilatkozatában beszámolt a szorongással kapcsolatos küzdelméről, több, mint nyolc hónapja nem beszélt érdemben a szüleivel. Az egész család elidegenedett tőle, nem csak a szülei. Még szeretett kishúgával, Harperrel sem beszél, de a karácsonyi időszakban nagyszüleivel tartotta a kapcsolatot.

David és Victoria korán lettek szülők, mindössze 23 és 24 évesen. A Brooklynnal folytatott viszályról nem nyilatkoztak a mai napig.

Az esküvőnk előtti éjszakán a családom tagjai azt mondták nekem, hogy Nicola nem vér szerinti rokon és nem családtag

- mondta Brooklyn, ami hozzájárulhat az örökbefogadásával kapcsolatos vágyaikhoz.

Szerinte szülei nyomást gyakoroltak rá és arra kötelezték, hogy mondjon le a nevéhez fűződő jogairól, ez közvetlenül az esküvői tánccal kapcsolatos botrány után történt, miszerint azt állították, hogy Victoria nem helyénvalón viselkedett a sztárpár esküvőjén.