Brooklyn Beckham végleg végzett apjával? Üzent David Beckhamnek

Eltűnt Brooklyn Beckham szüleivel kapcsolatos tetoválása. Sokak szerint a celeb ezzel is jelezni kívánt családjának, hogy már nem az életük része és hivatalosan is végzett velük.

Brooklyn Beckham már nem tartja szüleivel a kapcsolatot Fotó: AFP

Brooklyn Beckham már nem viseli testén szülei nyomát

Egy friss fotón fedték fel, hogy David és Victoria Beckham fia, Brooklyn már nem viseli édesapja tiszteletére készíttetett tetoválást, amely egy horgony volt és egy DAD (apa) felirat.

Ugyanarra a részre mást tetováltatott a sztárfiú, egy tengeri csillag és két mentőmellény vette át a szívhez szóló jelkép helyét.

Azt akarta, hogy nyoma se maradjon

– árulta el egy bennfentes Brooklyn okát.

Források szerint nemcsak ezt, hanem Victoria Beckham tiszteletére varratott tetoválást is eltávolíttatta a mellkasáról.

„Fájdalmas ezt látni. Előbb az anyja tetoválása tűnt el, most az apjáé is. Ez sokak számára úgy tűnhet, mintha olajat öntene a tűzre” – idézi a Life.hu.

Bár már nem most alakult ki a Beckham család ellenségeskedése, de az utóbbi időben sokkal rosszabb fordulatot vett a viszály. A fiú nyíltan nekiment Instagramon a szüleinek és kijelentette, hogy nem szándékozik kibékülni velük. Brooklyn szerint David Beckham és Victoria nyíltan alá akarták ásni a házasságát Nicola Peltzcel.

Még is megtörték a csendet a viszályról

Brooklyn Beckham milliárdos apósa a napokban megtörte a csendet a borzasztó viszálykodásról. „A lányom és a Beckham család története más lapra tartozik, nem ennek a napnak a témája. De elmondhatom: Nicola is jól van, Brooklyn is jól van, és azt kívánom nekik, hogy hosszú, boldog házasságuk legyen.”