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Megerősítették a szakértők: elindult az El Niño, komoly következményei lehetnek

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Az időjárás világszerte kiszámíthatatlanabbá válhat a következő hónapokban. A szakértők szerint az El Niño fokozhatja a hőhullámok, az aszályok és a heves esőzések kialakulásának kockázatát.

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Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.06.14. 18:00
El Nino enso időjárás

Már hivatalosan is elkezdődött az El Niño, és a szakértők szerint komoly következményei lehetnek az időjárásra világszerte. Az amerikai Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA) megerősítette, hogy megindult az új El Niño-ciklus.

Már hivatalosan is elkezdődött az El Niño
Már hivatalosan is elkezdődött az El Niño – Fotó: AFP

Országszerte ugyan más-más formában érzékelhetők majd a hatásai, de a NOAA szerint 63 százalék az esélye annak, hogy a mostani jelenség rendkívül erőssé válik. A szakemberek ezt a köznyelvben gyakran „szuper El Niño”-ként emlegetik.

Csakhogy a figyelmeztetések itt nem érnek véget. Az amerikai hivatal szerint a mostani esemény akár az 1950 óta feljegyzett legerősebb El Niño-időszakok közé is bekerülhet – írja az Unilad.

Közben az előrejelzések szerint a jelenség egészen 2027 elejéig fennmaradhat. Ez azt jelenti, hogy még hosszú hónapokon át befolyásolhatja a világ különböző térségeinek időjárási mintázatait.

Olyan természetes éghajlati ciklus része az El Niño, amelyet a szakemberek ENSO-nak, vagyis El Niño–Déli Oszcillációnak neveznek. A kialakulását a Csendes-óceán felszíni vizeinek felmelegedése jelzi, míg az ellenkező fázist La Niñának hívják.

Szakértők szerint az óceánok kulcsszerepet játszanak a Föld időjárási rendszerében. A tengervíz párolgása befolyásolja a felhőképződést, a csapadékot és számos légköri folyamatot, ezért a vízhőmérséklet változása messzemenő következményekkel járhat.

Fontos ugyanakkor kiemelni, hogy az El Niño nem közvetlenül idéz elő hurrikánokat vagy hőhullámokat. Inkább olyan körülményeket teremt, amelyek között a szélsőséges időjárási események gyakrabban fordulhatnak elő.

Időjárási szempontból ez rendkívül sokféle következményt jelenthet. Egyes térségekben aszályok és erdőtüzek, máshol áradások, heves esőzések vagy pusztító viharok okozhatnak súlyos problémákat.

Dél-Amerikában például az Amazonas-medence környékén szárazabb időjárás alakulhat ki, miközben Mexikóban és az Egyesült Államok déli részein a szokásosnál több csapadék érkezhet. A hatások tehát földrajzi elhelyezkedéstől függően jelentősen eltérhetnek.

Emellett a tudósok hangsúlyozzák, hogy nincs bizonyíték arra, hogy az El Niñót a klímaváltozás okozná, hiszen természetes jelenségről van szó. Ugyanakkor a globális felmelegedés felerősítheti a következményeit, mivel az emelkedő hőmérséklet önmagában is növeli a szélsőséges időjárás valószínűségét.

Szintén erre figyelmeztetett Celeste Saulo, a Meteorológiai Világszervezet főtitkára, aki szerint egy erős El Niño súlyosbíthatja az aszályokat és a heves esőzéseket, valamint növelheti a szárazföldi és tengeri hőhullámok kockázatát.

 

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