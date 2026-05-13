RETRO RÁDIÓ

Kiderült, hogyan higiénikusabb fürödni! - Nem mindegy hogyan tisztálkodik az ember

Tudósok szerint nem higiénikus mindkét módszer. Elárulták, hogy a fürdés vagy a zuhanyzás tesz jobbat testünkkel.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.13. 11:00
tisztálkodás zuhanyzás fürdés

Egy mikrobiológus arról vallott: szerinte a fürdés vagy a zuhanyzás higiénikusabb. Sokak nem is gondolnának rá, de nem mindegy hogyan tisztálkodik az ember.

zuhany
Kiderült, hogy a zuhanyzás vagy a kádban fürdés a jobb Fotó: freepik.com / Illusztráció

Zuhanyzás vagy kádban fürdés?

Dr. Primrose Freestone a Leicesteri Egyetem klinikai mikrobiológusa nyíltan fogalmazta meg állításait a témával kapcsolatban.

Kádban fürdéskor a víz nem cserélődik, így valójában csak a bőrödön élő baktériumokat osztod szét a tested különböző részein

- mondja a szakértő.

Más szavakkal nem éppen a hosszú pihentető fürdés a kádban fogja lemosni rólad a stresszt, sőt ronthat is a helyzeteden. Lényegében a saját baktériumokkal teli Petri-csészédben ülsz a kádadban.

Felmerül a kérdés, hogy akkor a zuhanyzás a legjobb választás? Dr. Primrose szerint egyértelműen a zuhanyzás nyeri a vitát, hiszen akkor a víz folyamatosan mozog. „A zuhany egy folyamatosan változó vízsugár, amely elmossa a potenciális baktériumokat”, és hogy „több bőrmikrobát és elhalt hámsejtet távolít el, mint a fürdő, mivel a víz állandó áramlású, és ezért súrlódási erőt fejt ki a bőrre”.

Hozzátette, hogy a reggeli zuhanyzás különösképp megfelelő választás, mivel ilyenkor az este folyamán az ágyneműről felgyülemlett izzadtságot és baktériumokat lemoshatod ilyenkor magadról.

A World Popular Review szerint az amerikaiak 90%-a választja a zuhanyzást a kádban való fürdéssel szemben. Dr. Primrose hozzáteszi, hogy a kádban fürdés nem ördögtől való, vannak jótékony hatásai is. Segít ellazulni, enyhítheti a fájdalmakat, csökkenti a feszültséget és javítja a vérkeringést - írja az Unilad cikke.

Kompromisszumként azt javasolja, hogy aki fürdeni akar kádban, az nyugodtan tegye meg, de utána érdemes lezuhanyozni. 

 

Más veszély is leselkedik ránk a fürdőben

A szakértő szerint egy rejtett baktériumveszélyt azonban nem szabad figyelmen kívül hagynunk a fürdőszobában. Ez a fürdőszobaszőnyeghez köthető. A Plumbworld szakértői arra figyelmeztetnek, hogy a fürdőszobaszőnyegek megőrizhetik a baktériumokat. Minden alkalommal, mikor kilépünk rájuk magukba szívják a nedvességet, de alattuk penész is kialakulhat. Különösen a gumi hátlapú szőnyegek, amelyek odatapadhatnak a padlóra.
Erre lehet megoldás, ha kéthetente kimossuk őket, és megszárítjuk, majd így helyezzük vissza a kijelölt helyére.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu