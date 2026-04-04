Rohantak a tűzoltók: felcsaptak a lángok egy Károly körúti vendéglátóhelyen, nagy a baj
A fővárosi hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
Ismét ki kellett vonulniuk a tűzoltóknak, miután kigyulladt egy elszívó Budapest VII. kerületében, egy Károly körúti vendéglátóhelyen. A fővárosi hivatásos tűzoltók dolgoznak a lángok megfékezésén.
A munkálatok idejére százhét fő hagyta el a szomszédos helységeket - közölte a katasztrófavédelem.
