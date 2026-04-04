Most jött: tűz ütött ki egy szállodában Hévízen, 290 embernek kellett elhagynia az épületet

Riasztották a tűzoltókat, miután kisebb tűz volt egy szálloda alagsorában Hévízen, a Rákóczi utcában. A keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat.

A munkálatok idejére az épületet kiürítették, amit kétszázkilencven fő hagyott el - írja a katasztrófavédelem.