Most jött: tűz ütött ki egy szállodában Hévízen, 290 embernek kellett elhagynia az épületet
Rohantak a lánglovagok a helyszínre.
Riasztották a tűzoltókat, miután kisebb tűz volt egy szálloda alagsorában Hévízen, a Rákóczi utcában. A keszthelyi hivatásos és az alsópáhoki önkéntes tűzoltók eloltották a lángokat.
A munkálatok idejére az épületet kiürítették, amit kétszázkilencven fő hagyott el - írja a katasztrófavédelem.
